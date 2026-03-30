Bầu không khí sôi động tại khán phòng tổ chức sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Đón “điểm rơi” của thị trường BĐS du lịch Đông Bắc

Ngay đầu chương trình, khách mời được dẫn dắt qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ của khu vực Đông Bắc - nơi đang vươn lên thành cực tăng trưởng kinh tế biển và du lịch trọng điểm của cả nước. Từ nền tảng tài nguyên thiên nhiên hiếm có như vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ, đến hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện với cao tốc, cảng biển, sân bay… khu vực này đang hội đủ điều kiện để bứt phá.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 4,1 triệu lượt khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ 2025, trong đó khách quốc tế đạt 900.000 lượt. Khu vực vịnh Hạ Long luôn là “tọa độ ưu tiên” của du khách. Với điểm đến Cát Bà, tháng 1/2026 đón hơn 142.000 lượt du khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025, khách quốc tế đạt hơn 97.000 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch là lực đẩy quan trọng, không chỉ tạo động lực cho ngành dịch vụ phát triển mà còn kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Bởi vậy, những dự án được phát triển theo mô hình “all in one” đáp ứng đa dạng trải nghiệm cho du khách sẽ lọt tầm ngắm giới đầu tư.

Đại diện Sun Property phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Sun Property nhấn mạnh hành trình gần một thập kỷ bền bỉ “làm đẹp những vùng đất” tại Hạ Long - Cát Bà. Từ một miền di sản còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, với sự chung tay của các nhà đầu tư chiến lược, khu vực này đã từng bước lột xác, nâng tầm thành điểm đến sôi động hàng đầu cả nước.

“Bộ đôi” chiến lược, định hình tâm điểm đầu tư mới

Dù không phải dự án mới, tuy nhiên phần giới thiệu hai dự án chiến lược Sun Elite City (Bãi Cháy) và Xanh Island (Cát Bà) vẫn thu hút sự quan tâm của các vị khách, mỗi dự án mang một sắc thái riêng và được “làm mới” theo từng năm.

“Thành phố không ngủ” Sun Elite City sở hữu “muôn vàn” tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Tại Bãi Cháy, Sun Elite City được định vị là thành phố lễ hội đa sắc màu - nơi hội tụ dòng khách và các hoạt động giải trí sôi động bậc nhất Quảng Ninh. Sở hữu vị trí trung tâm cùng khả năng kết nối đồng bộ từ đường bộ, đường không đến đường thủy, đường sắt, dự án được xem là “tọa độ bắt buộc phải đến” của du khách khi ghé thăm vịnh di sản.

Cũng sở hữu hệ sinh thái sôi động như Sun Elite City, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà còn được đề cao về yếu tố sinh thái và trải nghiệm bền vững. Được định vị là “hòn đảo Net Zero”, Cát Bà ưu tiên phát triển các dự án xanh, hòa quyện thiên nhiên, tận dụng tối đa lợi thế vịnh Lan Hạ - một trong những vùng vịnh đẹp hàng đầu thế giới và “muôn vàn” danh lam, thắng cảnh như: Đảo Khỉ, Vườn quốc gia Cát Bà, động Trung Trang, làng chài Cái Bèo,…

Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island được đề cao với hệ sinh thái xanh lấy thiên nhiên làm điểm nhấn. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, bất động sản dòng tiền được “đong đếm bằng dòng người”, và những dự án có khả năng tạo “phễu hút khách” như Sun Elite City và Xanh Island sẽ nắm lợi thế lớn trong việc khai thác lâu dài.

Hé lộ tòa căn hộ Thanh Long tại Cát Bà

Trong khuôn khổ sự kiện, một điểm nhấn đáng chú ý là màn hé lộ tòa tháp Thanh Long - sản phẩm đặc biệt nhất trong số các tòa căn hộ ra mắt trước đó tại Xanh Island. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh thú Thanh Long trong văn hóa phương Đông, tòa nhà được thiết kế với đường nét uyển chuyển, mô phỏng dáng rồng vươn mình ra biển lớn.

Sở hữu tầm nhìn panorama 3 mặt hướng vịnh, Thanh Long mang đến trải nghiệm đa tầng với cảnh quan biến đổi theo từng thời khắc trong ngày - từ bình minh trên biển đến hoàng hôn rực rỡ và nhịp sống sôi động về đêm. Bên cạnh đó, hệ tiện ích như bể bơi vô cực, không gian xanh trên cao, bến du thuyền… được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Toà Tháp Thanh Long sở hữu tầm nhìn “triệu USD” 3 mặt hướng biển. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Nhằm tối ưu khả năng khai thác, chủ đầu tư đưa ra cơ cấu căn hộ linh hoạt: studio (chiếm đa số), 1-2 phòng ngủ, penthouse, phù hợp nhiều nhóm khách hàng. Căn hộ được bàn giao full nội thất cao cấp (trừ đồ điện tử) và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, giúp chủ nhân dễ dàng nghỉ dưỡng hoặc đầu tư sinh lời thảnh thơi, nhanh chóng.

Đặc biệt, các căn hộ đang được áp dụng chương trình Sun Early Key hấp dẫn: Thanh toán 70% nhận nhà, tiến độ thanh toán lên đến 48 tháng, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng.

“Lễ ra quân không chỉ khởi động mùa kinh doanh mới, mà còn là tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản du lịch Đông Bắc đang tăng tốc. Khi hạ tầng, du lịch và hệ sinh thái cùng hội tụ, khu vực Hạ Long - Cát Bà sẽ trở thành tâm điểm đầu tư mới, mở ra nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư đón đầu xu hướng”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Lệ Thanh