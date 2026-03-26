Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành quyết định về việc giao cho CTCP Tập đoàn Bắc Hà 9.861m2 đất (đợt 1) tại phường Định Công để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT7 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.

Theo quyết định, chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm. Chủ sở hữu căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với thời hạn ổn định lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

Vị trí Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang, phường Định Công (Hà Nội). Ảnh: Google Maps

Theo quy hoạch, khu đô thị Tây Nam Kim Giang I rộng gần 50ha và bao gồm khu biệt thự, chung cư, văn phòng, trường học, công trình công cộng.

Dự án Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang (thuộc Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I) gồm các ô đất CT6B, CT7, CT8 có diện tích gần 5ha với tổng mức đầu tư hơn 3.470 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái.

Từ cuối 2024 đến nay, Hà Nội đã khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội. Ghi nhận từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã mở bán hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua từ ngày 25/4 đến hết ngày 30/5 (trừ các ngày Chủ nhật).

CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á cũng công bố thông tin khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên. Dự kiến từ ngày 1–15/5, chủ đầu tư nhận hồ sơ mua nhà với giá khoảng 29 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì).

Trong quý I/2026, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ. Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội này khoảng 25 triệu/m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70m2 tại dự án có giá khoảng 1,75 tỷ đồng…