Trải nghiệm “Downtown không ngủ” giữa lòng vịnh ngọc

Gần 1.000 khách hàng tham dự sự kiện ra mắt đảo lễ hội Festival Island tại Nhà thi đấu Khánh Hòa.

Sự kiện ra mắt đảo lễ hội Festival Island diễn ra không gian nghệ thuật đặc biệt, tái hiện sinh động nhịp sống giải trí đa sắc màu của Nha Trang. Sun Property đã tạo nên một hành trình trải nghiệm giác quan đặc sắc, nơi từng chi tiết quy hoạch và tầm nhìn vĩ mô của Festival Island được lật mở và khám phá thông qua chuỗi hoạt động tương tác độc đáo.

Tiết mục nghệ thuật kết hợp công nghệ hologram tái hiện nhịp sống giải trí đêm của dự án.

"Sự kiện hôm nay đã mang đến một bức tranh thực tế sinh động về mô hình 'Downtown không ngủ' tại Nha Trang. Sự kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc không chỉ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, mà còn giúp các nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng thu hút du khách lâu dài của dự án", đại diện một đại lý phân phối của Charmora City chia sẻ.

Festival Island: Mảnh ghép thắp sáng kinh tế đêm Nha Trang

Tọa lạc tại phường Nam Nha Trang – nơi chuẩn bị xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, đại đô thị Charmora City quy mô 227 ha được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, thừa hưởng địa thế phong thủy thịnh vượng. Trong đó, phân khu trung tâm Festival Island giữ vai trò là tâm điểm giải trí hoạt động suốt ngày đêm với quy mô 116 ha sở hữu vị thế bốn mặt giáp sông và ôm trọn mặt hồ sân khấu nước rộng 7,3 ha.

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Sun Group Khánh Hòa phát biểu tại sự kiện.

Tại đây, Sun Group thiết lập một hệ sinh thái trải nghiệm tuần hoàn dựa trên bốn mảnh ghép cốt lõi: Nước, F&B, các show trình diễn và hạ tầng lưu trú. Mặt nước không còn đóng vai trò ranh giới cảnh quan thông thường, mà được thiết kế để trở thành một sân khấu biểu diễn ngoài trời sinh động, đưa du khách kết nối liên tục từ đại lộ ẩm thực đến chợ đêm VUIFest nhộn nhịp hằng đêm.

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Sun Group Khánh Hòa chia sẻ: Nha Trang là vịnh biển hội tụ nhiều tiềm năng vươn tầm quốc tế, tuy nhiên các hoạt động giải trí đêm hiện vẫn còn khoảng trống lớn cần khỏa lấp. Được định vị là tổ hợp giải trí hoạt động 24/7, Festival Island tương lai sẽ sở hữu các show trình diễn 3D mapping quy mô, nghệ thuật thể thao nước Jetski, pháo hoa rực rỡ hằng đêm, chợ đêm VUIFest sầm uất cùng nhiều lễ hội. Các sự kiện được Sun Group đầu tư vận hành quanh năm.

Phối cảnh Festival Island định vị tổ hợp giải trí 24/7 với đa dạng trải nghiệm trình diễn và lễ hội hằng đêm.

Căn hộ dịch vụ The Fest - đón chu kỳ tăng trưởng tại Charmora City Nha Trang

Phân khu căn hộ cao tầng The Fest được giới thiệu là giải pháp đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp tại dự án. Tọa lạc ngay tại giao lộ thịnh vượng của Festival Island, tiếp giáp trực tiếp mặt nước biểu tượng của đảo, ba tòa tháp mang lại tầm nhìn hướng sông, phố phường và hồ trung tâm, biến ban công mỗi căn hộ thành một "khán đài VIP" để chủ sở hữu tương lai thưởng lãm trọn vẹn các chương trình biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ hằng đêm.

Theo đại diện Sun Group, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, các tháp căn hộ tại The Fest được quy hoạch thông minh theo mô hình 100% thương mại dịch vụ (TMDV) với pháp lý rõ ràng, giúp chủ nhân thuận lợi khai thác đa dạng mô hình lưu trú ngắn ngày như Airbnb hay homestay. Hệ thống tháp căn hộ liên kết nhanh chóng đến tiện ích clubhouse định hướng sảnh lobby cao cấp, bể bơi vô cực và khu vườn dạo bộ tiêu chuẩn resort, bên cạnh bộ sưu tập giới hạn 219 căn thấp tầng mang đậm phong vị kiến trúc Champa đặc sắc xung quanh.

Ban công của mỗi căn hộ có thể biến thành "khán đài VIP" để thưởng lãm trọn vẹn các chương trình biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ hằng đêm. Ảnh phối cảnh

Đại diện chủ đầu tư Sun Property nhấn mạnh: “Căn hộ dịch vụ The Fest sở hữu cơ cấu căn hộ linh hoạt, kết hợp cùng năng lực vận hành dự án và phát triển điểm đến bài bản từ Sun Group kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp khai thác sinh lời tối ưu cho các nhà đầu tư, chủ sở hữu tương lai”.

Sự kiện khép lại với chương trình bốc thăm may mắn với các phần quà giá trị là những cặp vé máy bay của Sun Phuquoc Airways. Với sự đồng hành tài chính từ các ngân hàng đối tác như Vietcombank, Vietinbank, MBBank và NCB, The Fest hứa hẹn là bài toán đầu tư hấp dẫn cho những nhà đầu tư biết đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của đại đô thị Charmora City.

(Nguồn: Sun Group)