Ngày 14/5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết về nguồn vốn và phương án phân chia dự án thành phần của cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa được giao làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Ông Châu Ngô Anh Nhân trình bày tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Trình bày tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có vai trò kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến triển khai sau năm 2030. Tuy nhiên, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang kiến nghị Thủ tướng cho phép đẩy nhanh tiến độ để sớm triển khai.

Ông Nhân cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất nâng mức đóng góp ngân sách từ 403 tỷ đồng lên tối đa 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình liên quan.

Dự án dự kiến được chia thành 3 dự án thành phần, gồm tuyến chính cao tốc đầu tư theo hình thức BOT và hai dự án giải phóng mặt bằng qua địa bàn Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tuyến đèo Khánh Lê, cung đường nối Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh: X.N

Khi hoàn thành, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn khoảng 1,5-2 giờ, thay vì 3,5-4 giờ như hiện nay khi lưu thông trên Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê. Đây cũng là tuyến đèo thường xảy ra sạt lở, tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP. Trong đó, nhà đầu tư tư nhân dự kiến tham gia 8.772 tỷ đồng, tương đương 35% tổng vốn; phần vốn nhà nước khoảng 16.286 tỷ đồng, chiếm 65%.

Về cơ cấu vốn ngân sách, tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí tối đa 1.500 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng khoảng 768 tỷ đồng; phần còn lại hơn 14.000 tỷ đồng được kiến nghị bố trí từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Tuyến cao tốc dài khoảng 80,8 km, trong đó đoạn qua Khánh Hòa dài khoảng 44 km, qua Lâm Đồng khoảng 36,8 km. Dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22-24,75m, tốc độ thiết kế từ 80-100 km/h.