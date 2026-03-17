Khơi nguồn "Dòng chảy thời đại"

Từ sáng sớm, không gian sự kiện đã được hâm nóng bởi tinh thần nhiệt huyết của hơn 1.800 chuyên viên kinh doanh. Lấy chủ đề "Dòng chảy thời đại", Sun Property mang đến câu chuyện đầy cảm hứng về sự vươn mình của Đà Nẵng – từ một đô thị trẻ bên bờ biển miền Trung trở thành một trong những điểm đến năng động và đáng sống nhất Việt Nam. Trong dòng chảy đó, Sun Group và Sun Property tiếp tục khẳng định vị thế kiến tạo những công trình biểu tượng mới cho thành phố.

Lễ ra quân với chủ đề "Dòng chảy thời đại" quy tụ hơn 1.800 chuyên viên kinh doanh. Ảnh: Ánh Dương

Tại sự kiện, chủ đầu tư đã vinh danh các đại lý và cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2025. Lễ ra quân tiếp nối không khí sôi động khi các “chiến binh Mặt trời” và top đại lý có thành tích nổi bật, đột phá, vượt trội, xuất sắc trong năm 2025 được xướng lên cùng các phần thưởng hấp dẫn được trao tặng.

Nghi thức kick-off của 28 đại lý phân phối các dự án Sun Group tại trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Chương trình tạo ấn tượng đặc biệt với nghi thức kick-off, kích hoạt “Dòng chảy thời đại”, đánh dấu sự đồng lòng, cam kết mạnh mẽ của mạng lưới đối tác chiến lược, sẵn sàng tâm thế bứt phá trong chu kỳ phát triển mới.

Diện mạo đô thị đáng sống tại trung tâm phía Nam Đà Nẵng

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Cao Cường - Tổng Giám đốc Sun Property chia sẻ những tâm huyết về vị thế của Đà Nẵng trong chiến lược đầu tư của Sun Group: "Đà Nẵng luôn là vùng đất đặc biệt, là điểm đến đầu tiên của Sun Group trên hành trình 'Làm đẹp những vùng đất'. Giờ đây, phát triển du lịch không chỉ dừng lại ở những sự kiện hay điểm đến, mà còn là kiến tạo những không gian đô thị mới. Hai bờ sông Hàn đang được định hình thành một trục cảnh quan đô thị sôi động, nơi ánh sáng, lễ hội và nhịp sống hòa quyện tạo nên một 'Dòng sông Ánh sáng' rực rỡ cả ngày lẫn đêm".

Nhận thấy tiềm năng to lớn ấy, Sun Property tiếp tục đặt niềm tin vào vùng lõi của thành phố với chiến lược đầu tư bài bản và dài hạn. Khi nhịp sống ngày càng sôi động, bất động sản trung tâm cũng dần khẳng định giá trị - không chỉ là nơi đáng sống mà còn là nơi đáng đầu tư của thành phố.

Đại diện Sun Property thuyết trình về các dự án tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

“Năm 2026 đánh dấu bước ra quân của Sun Group với các dự án tại lõi trung tâm và khu vực trung tâm Nam Đà Nẵng, là những vị trí chiến lược nằm trong dòng chảy phát triển năng động nhất. Đây không chỉ là sự ra mắt của những dự án mới, mà còn là những mảnh ghép tiếp theo trong hành trình cùng Đà Nẵng kiến tạo một đô thị hiện đại, sôi động, giàu sức sống”, đại diện Sun Group khẳng định.

Đại diện chủ đầu tư vinh danh các đại lý và cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2025. Ảnh: Ánh Dương

Tại sự kiện, bức tranh toàn cảnh về các dự án mới đã lộ diện, tạo nên sự phấn khích cho đội ngũ chuyên viên kinh doanh. Sức nóng thị trường được lan tỏa với quy mô sản phẩm đa dạng phân khúc, trải dài từ Chung cư Hòa Quý, Townhouse Hòa Quý, Khu đô thị Hoàng Trà, The Rio & Villa Cosmo, cho đến Symphony 2 cùng dòng sản phẩm thượng lưu Penthouse & Shophouse Symphony.

“Với tầm nhìn quy hoạch dài hạn vào vùng lõi đô thị, Sun Property không chỉ tung ra các sản phẩm bất động sản thông thường mà đang thiết lập những chuẩn mực mới về không gian sống tại Đà Nẵng. Việc sở hữu quỹ đất hiếm hoi tại lõi trung tâm và Nam Đà Nẵng, kết hợp cùng hệ sinh thái quy mô, bài bản dự báo sẽ biến các dự án này thành thỏi nam châm thu hút dòng tiền đầu tư chiến lược trong chu kỳ tăng trưởng mới”, đại diện một sàn phân phối nhận định.

Bức tranh toàn cảnh về các dự án đa phân khúc mới tại trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property

