Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố.

Hai tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng từ 11% trở lên, đạt nhiều kết quả tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp (LIP) tăng 13,11%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 21,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 25,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, tăng 24,63%. Thành phố tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng tiến độ.

Thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, Thành phố đã tháo gỡ 1.981/2.035 dự án, khu đất, đạt 97,35%. Đồng thời, thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thành phố đã thu về ngân sách nhà nước 1.186 tỷ đồng/1.867 tỷ đồng, đạt 63,52%; đồng thời rà soát để thu các trường hợp tương tự với số tiền 342,5 tỷ đồng.

Thành phố tích cực triển khai thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đưa FTZ Đà Nẵng vận hành theo đúng kỳ vọng của Chính phủ và Thành phố; đồng thời tiếp tục quy hoạch, mở rộng FTZ phù hợp với không gian mới. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng đã được khai trương đầu năm 2026.

Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn như: Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi, giải trí với tổng mức đầu tư 79.790 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân với tổng mức đầu tư 43.922 tỷ đồng; khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế tại phường Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng...

Thành phố đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các dự án như: Đầu tư tổng thể Bến cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 45.268 tỷ đồng; khu đô thị Chu Lai với tổng mức đầu tư 15.236 tỷ đồng; dự án phát triển Khu đô thị lấn biển Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 366 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Đà Nẵng đang nghiên cứu các dự án: hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố; đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14D; dự án đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh các trường phổ thông nội trú, bán trú tại các xã biên giới đất liền…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo luận, đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng, cũng như việc Thành phố chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án theo các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Các đại biểu thống nhất cao với các đề xuất của Đà Nẵng, nhất là trong việc hỗ trợ tài chính để Thành phố đầu tư các dự án hạ tầng; giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án lớn trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, nhắc lại việc sáp nhập Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc sáp nhập hai địa phương giúp bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, tạo không gian phát triển mới, rộng mở hơn. Sau sáp nhập, Thành phố Đà Nẵng có tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh lớn, tạo nền tảng để Thành phố vươn mình phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong thời gian tới.

Đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu nổi bật đạt được sau sáp nhập, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã đạt được, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Chỉ rõ một số khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, Thành phố Đà Nẵng phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành phố quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh và các quy hoạch với tầm nhìn 100 năm; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 11% trở lên trong năm 2026.

Thủ tướng chỉ đạo Đà Nẵng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 1142/QĐ-TTg về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, đồng bào vùng sâu, vùng xa, người yếu thế; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt, bài bản của Thành phố Đà Nẵng trong triển khai Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Đà Nẵng sớm trở thành một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới.

Thành phố phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế; bố trí đầy đủ biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất và tài sản công bảo đảm hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm; có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài; thực hiện chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm.