Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của UBND TP; điều hành các công việc lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Ấn phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chính quyền địa phương, thi đua - khen thưởng, quốc phòng - an ninh; trực tiếp theo dõi các dự án trọng điểm của thành phố; trực tiếp phụ trách Sở Nội vụ, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, chỉ đạo các vấn đề liên quan đặc khu Hoàng Sa.

Đồng thời, ông Ấn phụ trách quan hệ phối hợp giữa UBND TP với Quân khu 5 và các quân chủng, binh chủng trên địa bàn; HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Nhiệm vụ của các Phó chủ tịch UBND TP

Theo phân công, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phụ trách các lĩnh vực: tài chính, ngân sách, đầu tư công, tài sản công, dịch vụ tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan; sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; hợp tác vùng và công tác tổng hợp, dự báo tình hình kinh tế - xã hội...

Phó chủ tịch Phan Thái Bình phụ trách các lĩnh vực: thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; công tác pháp luật, tư pháp; thi hành án dân sự; Khu kinh tế mở Chu Lai; đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư...

Một góc trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Phó chủ tịch Trần Nam Hưng phụ trách các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên - môi trường; biến đổi khí hậu; nông nghiệp, nông thôn; phòng chống thiên tai; kinh tế biển; quản lý nguồn vốn ODA; các chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới...

Phó chủ tịch Lê Quang Nam phụ trách các lĩnh vực: vận tải, an toàn giao thông; quy hoạch đô thị và nông thôn; phát triển đô thị; nhà ở, thị trường bất động sản; cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng và hạ tầng kỹ thuật...

Phó chủ tịch Trần Chí Cường phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, logistics, điện lực; các khu công nghiệp, Khu công nghệ cao; Khu thương mại tự do Đà Nẵng; kinh tế cảng biển; thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế...

Phó chủ tịch Nguyễn Thị Anh Thi phụ trách các lĩnh vực: y tế, dân số, an sinh xã hội; văn hóa, thể thao, du lịch; truyền thông, báo chí; tín ngưỡng, tôn giáo; đối ngoại nhân dân và quản lý viện trợ phi chính phủ...

Phó chủ tịch Hồ Quang Bửu phụ trách các lĩnh vực: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; kinh tế số; bưu chính, viễn thông; vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; cải cách hành chính...

Phó chủ tịch Trần Anh Tuấn phụ trách các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; lao động, việc làm; người có công; thanh niên; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và các chương trình xã hội của thành phố như “5 không”, “3 có”, “4 an”...

Theo quyết định, các ủy viên UBND TP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của UBND TP, tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công.