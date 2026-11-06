Sở hữu vị trí gần biển Đà Nẵng, Sun Saphia Residence kết nối nhịp sống đô thị với không gian nghỉ dưỡng, đón đầu nhu cầu lưu trú của du khách, chuyên gia quốc tế và mở ra tiềm năng an cư, đầu tư.

Cách biển chỉ 300m, Sun Saphia Residence đáp ứng trọn vẹn ba nhu cầu: an cư, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú. Ảnh: Sun Property.

Sức hút của căn hộ ven biển

Tại các đô thị du lịch quốc tế, căn hộ ven biển không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan mà còn nhờ khả năng kết nối với các trung tâm thương mại, giải trí và dịch vụ. Tại Anh, người mua sẵn sàng trả mức giá cao hơn trung bình 14% cho nhà ven biển so với bất động sản nằm sâu trong đất liền.

Tại Dubai (UAE), Emaar Beachfront do Emaar Properties phát triển tại Dubai Harbour thu hút giới siêu giàu nhờ sở hữu khoảng 1,5 km bờ biển, nằm giữa bến du thuyền Dubai Marina và quần đảo Palm Jumeirah – biểu tượng của phong cách sống nghỉ dưỡng thượng lưu. Sự kết hợp giữa không gian biển và tiện ích đô thị tạo nên sức hút “3 trong 1”, đáp ứng nhu cầu an cư, sở hữu second-home và đầu tư lưu trú.

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo quý III của Avison Young, giá thuê bất động sản ven biển đạt 35–68 USD/m²/tháng, cao hơn mức trung bình 28 USD/m²/tháng của toàn thành phố, cho thấy sức hấp dẫn của phân khúc này.

Các sự kiện văn hoá, giải trí quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa DIFF gia tăng sức hút du lịch của Đà Nẵng, tạo đòn bẩy cho bất động sản ven biển. Ảnh: Ánh Dương.

TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, sức bật của phân khúc trên gắn liền với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Đà Nẵng nói chung. Lực đẩy đến từ chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch cùng các hoạt động giải trí quy mô lớn của thành phố, qua đó kích cầu lưu trú mạnh mẽ.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, dư địa phát triển của bất động sản ven biển sẽ tiếp tục được mở rộng khi thành phố ưu tiên triển khai các dự án khu đô thị lấn biển, đồng thời gia tăng kết nối giữa khu vực ven biển với Tây Nguyên, Lào và các nước ASEAN qua các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ và các tuyến kết nối cửa khẩu quốc tế.

Đón đầu xu hướng đó, Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt tháp căn hộ Sun Saphia Residence - dự án căn hộ mặt biển đầu tiên của “ông lớn” bất động sản tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam, cách biển chỉ 300 m và nằm trên trục đường huyết mạch kết nối các di sản thế giới của miền Trung.

Một tọa độ ven biển, đa mục đích sử dụng

Tầm nhìn hướng biển từ căn hộ Sun Saphia Residence. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Lợi thế của Sun Saphia Residence nằm ở toạ độ vàng ngã ba Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Nguyễn Đức Thuận, giao thoa giữa không gian biển và mạng lưới kết nối đô thị.

Cách dự án 500m là nhà ga tuyến tàu điện LRT 09 (đường Nguyễn Tất Thành - Hòa Xuân) theo quy hoạch, cho phép cư dân nhanh chóng tiếp cận sân bay quốc tế, đồng thời dễ dàng di chuyển đến các điểm trọng yếu như tổ hợp giải trí Da Nang Downtown, trung tâm hành chính và phố cổ Hội An.

Với người dân địa phương, căn hộ gần biển kiến tạo môi trường sống khác biệt so với khu vực nội đô đông đúc. Giá trị ấy đến từ tầm nhìn bao quát sông Đô Tỏa, Ngũ Hành Sơn và biển Mỹ Khê, cho phép cư dân đón bình minh và hoàng hôn trên mặt biển mỗi ngày.

Các hoạt động thư giãn, vận động và chăm sóc sức khỏe cho cư dân được chủ đầu tư quan tâm đưa vào hệ tiện ích bể bơi, phòng gym, yoga, spa, sauna, pilates, quán cà phê, nhà hàng và shophouse khối đế. Bước ra khỏi tòa tháp, bãi tắm Sơn Thuỷ, công viên bãi tắm đối diện và công viên bãi tắm Huyền Trân Công Chúa tiếp tục mở rộng không gian trải nghiệm cho cư dân.

Hệ tiện ích wellness tại Sun Saphia Residence. Ảnh: Sun Property.

Với giới thành đạt tại Hà Nội, TP.HCM, dự án có thể được cân nhắc như một giải pháp second-home phục vụ kỳ nghỉ tại Đà Nẵng.

Việc cho thuê căn hộ cũng là phương án tiềm năng, được bảo chứng từ dòng khách du lịch thực tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2%.

Những con số này phản ánh hoạt động du lịch và dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng đang phát triển mạnh, tạo cơ sở để các bất động sản nghỉ dưỡng có vị trí đắc địa và trải nghiệm khác biệt được quan tâm.

Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ, tạo nguồn cầu lưu trú dồi dào cho các dự án bất động sản ven biển. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh khách du lịch, lợi thế kết nối của Sun Saphia Residence mở ra khả năng tiếp cận nhóm khách lưu trú dài hạn, bao gồm người làm việc từ xa, chuyên gia và quản lý cấp cao công tác tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển.

Nếu khách du lịch thường ưu tiên cảnh quan và khả năng khám phá điểm đến, nhóm khách lưu trú dài hạn lại quan tâm nhiều hơn đến sự thuận tiện trong sinh hoạt, môi trường sống và khả năng duy trì công việc. Vị trí vàng trên trục ven biển nối Đà Nẵng với Hội An, kết hợp hệ tiện ích cao cấp, tạo cơ sở để dự án hướng đến cả hai nhu cầu này.

Hà Anh