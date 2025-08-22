Biển Tiên Đồng - Điểm đến giải nhiệt yêu thích của du khách tại TP.HCM

Trong hành trình 30 năm ấy, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã kiến tạo một miền ký ức sống động - nơi di sản được gìn giữ và thổi hơi thở mới, để thế hệ Gen Z tiếp tục viết câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại mình.

Gen Z - thế hệ “tìm về nguồn cội” bằng sự chủ động

Trong thế giới số hóa, giới trẻ vẫn chủ động tìm về với văn hóa. Bạn Kim Tiền, 20 tuổi, du khách đến từ Bình Dương chia sẻ: “Mình từng nghĩ Suối Tiên chỉ đẹp trong ký ức của cha mẹ. Nhưng khi trải nghiệm, mình thấy mọi thứ quen thuộc mà sống động, từ công trình tái hiện Lạc Long Quân - Âu Cơ tại Biển Tiên Đồng, đến không gian miền Tây Nam Bộ dân dã của Lễ hội Trái cây Nam Bộ. Văn hóa ở đây không khô cứng, mà hiện diện ngay trong từng trải nghiệm”.

Bạn Kim Tiền check-in ở Thiên Đăng Bảo Tháp tại Suối Tiên.

Chia sẻ này cho thấy cách tiếp cận rất Gen Z: văn hóa không xa vời, mà là “trải nghiệm có thể chạm và chia sẻ”. Như GS. Trần Ngọc Thêm từng định nghĩa trong cuốn sách Cơ sở văn hóa Việt Nam xuất bản năm 1999: “Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong lịch sử”. Ở Suối Tiên, Gen Z không chỉ thấy công trình hay trò chơi, mà còn cảm nhận giá trị tinh thần để thưởng thức và tái tạo theo cách riêng.

Gen Z kể chuyện văn hóa tại Suối Tiên theo cách riêng

Không chỉ tham quan, Gen Z còn chủ động kể lại góc nhìn văn hóa của mình qua hình ảnh, video, mạng xã hội. Bạn Anh Thư (21 tuổi, đến từ Đồng Nai) nói: “Mình thích nhất các công trình đậm màu sắc văn hóa như hình tượng Long - Lân - Quy - Phụng đặt ở bốn hướng và Tứ Linh Hội Tụ ngay trung tâm - biểu tượng thịnh vượng và hòa hợp. Điều đó khiến mình muốn chụp ảnh, quay clip và chia sẻ lên Facebook, TikTok để lan tỏa giá trị văn hóa ở Suối Tiên”.

Bạn Anh Thư check-in ở công trình Tứ Linh Hội Tụ tại Suối Tiên

Với Gen Z, văn hóa không chỉ là “kho ký ức”, mà là chất liệu để sáng tạo. Sự hòa quyện “cũ - mới” chính là cây cầu Suối Tiên đã xây. Ở đó, ký ức tiếp tục thở trong đời sống hiện đại nhờ trí tưởng tượng và tình yêu tuổi trẻ.

Khi Gen Z trở thành “người giữ lửa” tại Suối Tiên

Không chỉ là du khách, nhiều bạn trẻ chọn gắn bó với Suối Tiên như một cách truyền gửi ký ức. Bạn Vũ Thảo (24 tuổi, đang công tác tại Suối Tiên) tâm sự: “Có những ngày mình thấy các em nhỏ thắp nhang cảm tạ 18 đời vua Hùng, hay xem vở diễn Sơn Tinh - Thủy Tinh sân khấu hóa rất chuyên nghiệp. Khi hiểu giá trị ấy, mình nhận ra công việc ở đây không chỉ là dịch vụ, mà còn là tiếp sức cho dòng chảy văn hóa mỗi ngày”.

Bạn Vũ Thảo hạnh phúc thu hoạch Hồng Socola Indonesia trồng thành công tại Suối Tiên Farm

Với Thảo, nhịp sống an yên tại Suối Tiên giống như một “giảng đường ngầm”, nơi cô học cách yêu, hiểu và tự hào về văn hóa Việt từ những điều bình dị. Chính những người trẻ thầm lặng ấy đã giúp văn hóa được gìn giữ bằng hơi thở đời sống hôm nay.

Suối Tiên tri ân khách hàng mừng 30 năm thành lập

Ba thập kỷ là hành trình văn hóa mà Suối Tiên đồng hành cùng nhiều thế hệ. Nếu cha mẹ nhớ Suối Tiên qua ước mơ tuổi thơ, thì hôm nay, Gen Z làm mới bằng sức sáng tạo của tuổi trẻ.

Đánh dấu dấu mốc này, Suối Tiên tri ân đến du khách với chương trình ưu đãi và tuần lễ hội tưng bừng loạt hoạt động giải trí:

- Ưu đãi giảm 50% giá vé cổng trong ngày 2/9 với nhiều chương trình nghệ thuật miễn phí như show diễn Sơn Tinh Thủy Tinh, xiếc - múa lửa…

- Show diễu hành “30 năm hành trình - Chuyện cổ tích Suối Tiên” mang đến không khí hội ngộ của ký ức và tương lai.

- Triển lãm nghệ thuật “Suối Tiên 30 năm - Miền huyền thoại sống”: Nơi ánh sáng, âm thanh, công nghệ và nghệ thuật truyền thống giao hòa, khơi dậy những giá trị Việt, thắp sáng ký ức và viết tiếp một chương sử thi mới của Suối Tiên cho mai sau.

- Đặc biệt, show nghệ thuật thực cảnh sân khấu nước hoành tráng “Khí Phách Rồng Tiên - Kỷ Nguyên Vươn Mình” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, gần 100 diễn viên chuyên nghiệp, tái hiện tinh thần dân tộc bằng ngôn ngữ hiện đại.

Suối Tiên mở cửa hoạt động đêm từ 29/8 - 2/9 với chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí đặc sắc

Văn hóa - theo cách nói giản dị nhất chính là ký ức được thắp sáng qua từng thế hệ. Sau 30 năm, Suối Tiên không chỉ là điểm vui chơi, mà đã trở thành “vùng ký ức chung” của nhiều thế hệ Việt Nam. Và hôm nay, khi Gen Z tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy, chứng minh văn hóa luôn trường tồn trong từng nhịp thở của đời sống hiện đại.

