Khủng hoảng hiện sinh là trạng thái tâm lý khi con người cảm thấy kiệt sức, lạc lõng và hoài nghi về giá trị bản thân. Hiện tượng này ngày càng phổ biến do sự phát triển của mạng xã hội.

Dòng chảy hình ảnh hào nhoáng trên các nền tảng số tạo áp lực so sánh khổng lồ. Văn hóa cuồng năng suất và nội dung về cuộc sống hoàn hảo khiến nhiều bạn trẻ lo lắng, vội vàng với ý nghĩ phải thành công sớm như người khác.

Để thoát khỏi vòng xoáy này, các chuyên gia đề xuất phương pháp ba bước thông qua việc đọc 3 cuốn sách chuyên sâu.

Cuốn Giải mã hoóc môn dopamine của bác sĩ Anna Lembke phân tích cách mạng xã hội tác động lên não bộ. Dopamine - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn tức thời - bị kích thích liên tục khi sử dụng mạng xã hội.

Bác sĩ Lembke ví mạng xã hội như liều thuốc kỹ thuật số, khiến người dùng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập và đánh mất niềm vui giản dị. Cuốn sách xuất bản bằng hơn 30 ngôn ngữ, chứng tỏ tính cấp thiết của vấn đề.

Tác giả đưa ra giải pháp cụ thể: thiết lập lại mức căn bản cho dopamine và tìm kiếm nỗi đau lành mạnh như tập thể dục, đọc sách, học kỹ năng mới thay vì chìm đắm trong niềm vui nhất thời.

Cuốn Bốn thỏa ước của Don Miguel Ruiz giúp giải phóng bản thân khỏi sự thao túng thông tin. Tác giả chỉ ra tư duy con người dễ bị chi phối bởi hiệu ứng đám đông - khi thông tin có lượt tương tác cao được não bộ mặc định là đúng đắn, dù có thể sai lệch.

Hiện tượng này đặc biệt rõ với các tin tức hot trend về cuộc sống hoàn hảo hay văn hóa cuồng năng suất. Thông qua thực hành các thỏa ước lành mạnh, người đọc học cách không bị chi phối bởi dư luận mà tập trung kiến tạo cuộc sống riêng.

Cuốn 30 tuổi mọi thứ chỉ mới bắt đầu của Lý Thượng Long dành cho những ai đang tìm kiếm mục tiêu và ý nghĩa, đặc biệt nhóm tuổi cận 30.

Khác với sách lý thuyết khô khan, tác phẩm được viết dưới dạng những mẩu chuyện đời thường. Thông điệp chính: mỗi người có con đường riêng cần đi, dù chậm đến đâu.

Theo tác giả, thành công không phải trở nên giàu có nhanh chóng mà là quá trình nỗ lực hết mình, cùng những mối quan hệ và niềm vui trong cuộc sống. Sách đóng vai trò kim chỉ nam giúp tìm thấy giá trị bản thân.

Ba cuốn sách tạo thành phương pháp 3 bước hoàn chỉnh vượt qua khủng hoảng hiện sinh. Từ hiểu rõ cơ chế tâm trí, giải phóng khỏi thao túng mạng xã hội đến tìm lại giá trị đích thực.

Sau khi đọc xong, người đọc có thể lấy lại tư duy độc lập, sống đúng lý tưởng và xây dựng con đường thành công riêng. Đây là điểm tựa vững chắc cho hành trình tự do và làm chủ cuộc đời trong thời đại số.