Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vì đau bụng, nôn nao, người toát mồ hôi, miệng sùi bọt mép, chân tay có quắp và co giật. Thiếu niên này hút thuốc lá điện tử hơn 1 năm. Gần đây, qua mạng xã hội, bệnh nhân thử một loại thuốc lá điện tử mới, có chứa tinh dầu cần sa và có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, tay chân bủn rủn ngay từ lần sử dụng đầu tiên.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc - cho biết, đánh giá ban đầu bệnh nhân mắc hội chứng serotonin điển hình do các chất ma túy kích thích trong thuốc lá điện tử gây ra, biểu hiện là bệnh nhân bị lẫn lộn, vã mồ hôi, co giật.

“Đáng chú ý, khi bệnh nhân tỉnh táo trở lại, việc tiếp xúc nói chuyện và khám cho thấy bệnh nhân có vẻ rất bình thường. Tuy nhiên kiểm tra kỹ hơn và phát hiện bệnh nhân có nhiều tổn thương, rối loạn”, BS. Nguyên cho biết.

Hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tổn thương não vì ngộ độc thuốc lá điện tử chứa ma tuý. Ảnh: Ca Hảo

Mẫu tinh dầu thuốc lá của bệnh nhân mang đến được xét nghiệm, phát hiện chất 5F-ADB. Đây là loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, có tác dụng mạnh lên thần kinh, tâm thần, tim mạch,… và độc tính với cơ thể chưa được con người biết đầy đủ.

Một trường hợp khác cùng độ tuổi phải vào viện thời gian gần đây vì ngộ độc do thuốc lá điện tử là N.T, được đưa vào Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo chia sẻ của gia đình, trẻ từng sử dụng thuốc lá điện tử trong khoảng một năm và đã ngưng khoảng ba tháng trước khi xảy ra ngộ độc. Tuy nhiên, do bị bạn bè rủ rê, trẻ đã tái sử dụng và ngay sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường như nôn, nói nhảm, kích thích. Gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện địa phương để sơ cứu, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hồ sơ bệnh án của nam bệnh nhân ghi nhận chẩn đoán theo dõi ngộ độc chất gây nghiện/trẻ dùng thuốc lá điện tử.

Đây là hai trong số rất nhiều ca học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tử trong 6 tháng gần đây. Theo các bác sĩ khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, nguyên nhân đầu tiên là do trẻ hiểu chưa đúng về tác hại của thuốc lá điện tử. Không ít trẻ có những bất ổn về tâm lý và lấy việc sử dụng thuốc như một cách để giải tỏa.

Trong khi đó, trẻ lại bị ảnh hưởng bởi các hình thức quảng cáo, các thiết kế đa dạng về màu sắc, hình dạng, kết hợp các tính năng tiện lợi của thuốc lá điện tử. Đặc biệt, không ít trẻ hút thuốc lá điện tử cho biết trong gia đình có người thân hút thuốc, coi như đây là việc bình thường nên trẻ bắt chước làm theo.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử cũng gây nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng tương tự thuốc lá thông thường. Trong khi đó, nhiều người hiện nay sử dụng thuốc lá điện tử với suy nghĩ chúng "an toàn" hoặc "ít độc hại" hơn thuốc lá truyền thống, thậm chí có thể thay thế để cai thuốc.

Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chứa nicotine - chất gây nghiện mạnh. Vì thế khi trẻ sử dụng có thể gây vật vã, khó chịu. Đặc biệt nicotine gây hại cho sự phát triển của não bộ, cảm xúc và tâm thần của giới trẻ, làm suy giảm trí nhớ, học tập, sự tập trung, sự chú ý, khả năng kiểm soát bản thân, suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng cho trẻ.

“Các nghiên cứu y khoa gần đây cho thấy ngoài ảnh hưởng lâu dài đến phổi và hệ thần kinh, thuốc lá điện tử còn gây hại cho tim mạch, đặc biệt làm tăng nguy cơ loạn nhịp và đột tử”, BS. Cao Hoài Tuấn Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết.

Ngoài nicotine, thuốc lá còn chứa nhiều hóa chất độc hại khác gây nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tim mạch, tổn thương phổi và rối loạn tâm thần,… Đáng lo ngại, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng thường sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất tổng hợp nên có thể bị lợi dụng để pha trộn, sử dụng ma túy, đặc biệt nhằm vào học sinh, sinh viên.

Thu Loan