Duy trì sức hút mạnh mẽ

Bước sang những ngày đầu năm 2026, thị trường vẫn ghi nhận làn sóng quan tâm bền bỉ đổ về T&T City Millennia, duy trì sức nóng ổn định ngay cả khi lễ mở bán tiểu khu Đảo Tiện ích Sinh thái đã diễn ra hơn hai tuần trước đó.

Lễ mở bán Tiểu khu Đảo Tiện ích Sinh thái ngày 27/12 tại T&T City Millennia thu hút đông đảo nhà đầu tư

Sự quan tâm liên tục này không chỉ phản ánh nhịp hồi phục tích cực của thị trường trong giai đoạn thanh khoản cao điểm nhất trong năm (trước Tết Nguyên đán) mà còn cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy của nhà đầu tư. Trong bối cảnh dòng vốn trở nên thận trọng và có tính sàng lọc cao, dòng tiền không còn dàn trải mà tập trung vào những dự án sở hữu nền tảng quy hoạch bài bản và giá trị thực chất. Đặc biệt, việc nhóm nhà đầu tư sành sỏi từ phía Bắc - nhóm khách hàng vốn ưu tiên tính an toàn và khả năng bảo toàn tài sản đưa ra quyết định đồng hành cùng dự án đã khẳng định niềm tin vào định hướng phát triển bền vững của T&T City Millennia.

Thực tế cho thấy, mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM đã neo ở mức cao, khiến biên độ lợi nhuận dần thu hẹp, sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư giảm đi. Điều này thúc đẩy dòng vốn tìm kiếm các lựa chọn thay thế tối ưu hơn tại các khu vực giáp ranh có hạ tầng đang bứt tốc.

Thay vì lựa chọn một căn hộ chung cư, giới đầu tư đang ưu tiên dòng sản phẩm thấp tầng trong các khu đô thị all-in-one. Tại đây, giá trị không chỉ nằm ở quyền sở hữu căn nhà, mà còn nằm ở hệ sinh thái tiện ích, không gian sống xanh và khả năng khai thác dòng tiền từ kinh doanh, cho thuê hoặc gia tăng giá trị lâu dài. Xu hướng này đang đưa các đại đô thị có sự đầu tư bài bản về cảnh quan và dịch vụ như T&T City Millennia trở thành “bến đỗ” lý tưởng cho những kế hoạch nắm giữ tài sản trung và dài hạn.

Dư địa tăng trưởng từ bài toán đầu tư tối ưu

Sức hút của phân khu Đảo Tiện ích Sinh thái vừa ra mắt được minh chứng rõ nét qua bài toán tối ưu chi phí vốn và giá trị sử dụng. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com, giá chào bán căn hộ tại khu vực Nhà Bè hiện dao động khoảng 60-70 triệu đồng/m², tương đương mức đầu tư từ khoảng 4 tỷ đồng trở lên cho một căn hộ 2 phòng ngủ. Ở cùng thời điểm, với mức tài chính từ 5,66 tỷ đồng, thay vì sở hữu một không gian chung cư, khách hàng có thể lựa chọn nhà phố xây sẵn tại Đảo Tiện ích Sinh thái trong tổng thể một khu đô thị được quy hoạch bài bản. Việc sở hữu pháp lý minh bạch cùng hệ sinh thái tiện ích nội khu hoàn chỉnh không chỉ mang lại giá trị sống khác biệt mà còn mở ra dư địa gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn.

Đảo Tiện ích Sinh thái được kiến tạo để cư dân dễ dàng tiếp cận trọn vẹn hệ tiện ích chỉ trong vài phút di chuyển. Ảnh phối cảnh

Trên quy mô hơn 15ha, với 623 sản phẩm thấp tầng, đây là một trong số ít phân khu tại khu Nam Sài Gòn có mật độ xây dựng thấp, chỉ 34%, ưu tiên không gian xanh và chất lượng sống bền vững. Phân khu được quy hoạch theo mô hình all-in-one, nổi bật với trục cảnh quan xuyên suốt, hệ thống hồ bơi, công viên và mảng xanh đan xen, tạo nên môi trường sống hài hòa với thiên nhiên. Chuỗi tiện ích nội khu được bố trí khoa học, cho phép cư dân tiếp cận hầu hết dịch vụ chỉ trong khoảng vài phút đi bộ, vừa thuận tiện sinh hoạt vừa đảm bảo tính riêng tư.

Với mức giá đầu vào cạnh tranh, phân khu đảo tiện ích sinh thái đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và tích lũy tài sản, phù hợp cả với nhà đầu tư và khách hàng ở thực. Sau lễ mở bán, thị trường ghi nhận sự quan tâm chủ yếu từ nhóm khách hàng có tầm nhìn trung - dài hạn, ưu tiên khả năng khai thác dòng tiền, tiềm năng tăng giá gắn với phát triển hạ tầng và khả năng bảo toàn tài sản.

Hạ tầng và pháp lý hoàn chỉnh, kết hợp loạt chính sách hấp dẫn, giúp Đảo Tiện ích Sinh thái trở thành điểm đến ưu tiên của giới đầu tư. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, các chính sách bán hàng từ chủ đầu tư cũng được xem là một trong những “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy quyết định đầu tư. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án áp dụng mức chiết khấu 5% theo chính sách chung, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24-30 tháng và miễn giảm phí quản lý trong 5 năm. Bên cạnh đó, khách hàng thanh toán sớm được hưởng thêm ưu đãi lên đến 12%. Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng ổn định, các chính sách hỗ trợ này phù hợp không chỉ giảm áp lực tài chính ban đầu mà còn tạo điều kiện để nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt với các kế hoạch nắm giữ tài sản trung và dài hạn.

Thành công từ lễ mở bán tiểu khu đảo tiện ích sinh thái là minh chứng rõ nét cho thấy dòng tiền đang tìm về những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch và dư địa tăng trưởng. Trong bối cảnh hạ tầng khu Nam bứt tốc, T&T City Millennia hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm sinh lời bền vững, đáp ứng trọn vẹn sự kỳ vọng của những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

