Cuối năm 2025, báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, trong vòng một thập kỷ qua, gần 1,7 triệu người đã rời khỏi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Cứ 100 hộ gia đình thì có tới 14 hộ có người đi làm ăn xa, phần lớn là lực lượng lao động trẻ tìm kiếm cơ hội việc làm tại các trung tâm công nghiệp như TP.HCM hay Bình Dương.

Một góc khu dân cư Phước Thọ tại Vĩnh Long nhìn từ trên cao.

Trong khi đó, dù vẫn là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, ĐBSCL cũng đang chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu. Hạn hán, xâm nhập mặn cùng những thay đổi về nguồn phù sa đang đặt ra không ít thách thức đối với mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào nông nghiệp, đồng thời cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa các động lực phát triển của vùng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương từng trăn trở tại hội nghị của WB: “Vấn đề của ĐBSCL không phải là việc người dân ở lại hay di cư, mà là làm sao để người dân có thể sống tốt hơn”.

Theo nhiều chuyên gia, trước bài toán ấy, ĐBSCL phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Nông nghiệp vẫn là nền tảng, vùng đất 9 rồng phải đa dạng hóa động lực bằng công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại dịch vụ và kinh tế đô thị.

Hạ tầng kết nối đang mở ra dư địa phát triển mới cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Điều đó cũng đồng nghĩa với nhu cầu hình thành những cực tăng trưởng mới - những đại đô thị đủ sức tạo ra một hệ sinh thái sống - làm việc - tận hưởng theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó tạo ra lực hấp dẫn để đảo chiều dòng chảy, giữ chân được nguồn lực chất lượng cao, đồng thời gọi chất xám và nguồn lực đầu tư trở về.

Tại đây, T&T Group đã xuất hiện với vai trò một trong những người mở đường, mang theo “tầm nhìn kiến tạo” khác biệt.

Hệ sinh thái đa trụ cột bên trong “những thành phố kể chuyện”

Nói không với những kế hoạch phát triển manh mún, trong tư duy của T&T Group, một dự án bất động sản không phải là các khối bê tông đứng độc lập, mà phải là "mắt xích" quan trọng trong hệ sinh thái phát triển của địa phương và của vùng.

Mục tiêu của Bầu Hiển không phải chỉ là tạo thêm nguồn cung về nhà ở, mà hướng tới hình thành những không gian có khả năng thu hút cư dân, doanh nghiệp, các hoạt động thương mại - dịch vụ và dòng vốn cùng phát triển.

Để tạo ra một cực tăng trưởng thực thụ, T&T triển khai mô hình đa trụ cột gồm T&T Homes (Không gian sống) - T&T Hospitality (Dịch vụ lưu trú cao cấp) - T&T Retail - (Thương mại & giải trí). Sự cộng hưởng của ba trụ cột này đảm bảo rằng mỗi đô thị không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi tạo ra sinh kế, thắp sáng nhịp sống và khơi thông dòng chảy giao thương.

T&T City Millennia tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

Nằm tại cửa ngõ phía Nam Sài Gòn, T&T City Millennia quy mô 267 ha là ví dụ điển hình cho trụ cột T&T Homes. Dự án không chỉ giải quyết bài toán giãn dân cho TP.HCM mà còn được định vị là "biểu tượng của sự phồn thịnh", nơi di sản văn hóa giao thoa cùng phong cách sống tương lai. T&T City Millennia kiến tạo môi trường sống "all-in-one" với đầy đủ trường học, bệnh viện và công viên sinh thái với cách thể hiện sinh động, tái hiện di sản văn hóa bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, với những công trình đã xác lập kỷ lục Việt Nam như tuyến phố đi bộ "Hành trình thiên niên kỷ" hay "Dòng sông ánh sáng”.

Nếu T&T Homes đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng không gian sống bền vững, thì T&T Retail, với điểm nhấn tổ hợp Little Hong Kong phồn hoa vừa được ký kết phát triển tại T&T City Millennia, chính là trái tim bơm dòng máu thương mại. Little Hong Kong dự kiến trở thành “thỏi nam châm” thắp sáng kinh tế đêm, tạo không gian giải trí, ẩm thực và mua sắm sôi động 24/7.

"Giá trị của một dự án không nằm ở số lượng sản phẩm, mà ở khả năng tạo thêm giá trị cho cư dân, nâng cao sức hấp dẫn của địa phương và mở ra những dư địa phát triển mới", Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes Đỗ Vinh Quang cho biết.

Phối cảnh tổ hợp Little Hong Kong tại T&T City Millennia.

Trong vai trò nhà phát triển kiến tạo bất động sản, bài toán quan trọng mà T&T luôn tập trung giải quyết đó là kết hợp quá trình đô thị hóa với giữ gìn bản sắc. Mang triết lý "Tinh hoa thế giới - Bản sắc Việt Nam", mỗi công trình của T&T Group là cuộc đối thoại đầy tính nghệ thuật giữa chuẩn mực quốc tế và chất liệu văn hóa bản địa.

Tại Vĩnh Long, dự án Khu dân cư Phước Thọ, quy mô 11,53 ha, ghi dấu ấn đậm nét khi được vinh danh là "Dự án đáng sống 2024". Câu chuyện của Khu dân cư Phước Thọ bắt đầu từ chính những giá trị đặc trưng của mảnh đất Vĩnh Long với lò gạch gốm Măng Thít rực đỏ bên dòng Cổ Chiên.

Dự án lấy cảm hứng từ vùng đất "địa linh sinh nhân kiệt", nơi hun đúc nên nhiều bậc trí thức yêu nước và nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc. Tọa lạc tại vị trí hiếm có với ba mặt giáp sông, dự án khai thác tối đa lợi thế cảnh quan mặt nước và kế thừa nét văn hóa miệt vườn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Trên nền tảng ấy, T&T đã đưa chất mộc mạc của đất, của phù sa kết hợp với cảm hứng từ phố ven đầm Everglades (Florida, Mỹ) cùng ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải, tạo nên một không gian sống đẳng cấp dành cho cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và cư dân hiện đại tại Vĩnh Long.

Khu dân cư Phước Thọ tại Vĩnh Long khai thác lợi thế cảnh quan sông nước, kết hợp cảm hứng kiến trúc quốc tế với bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Điểm nhấn quan trọng khác trong chiến lược tạo dựng "cực tăng trưởng" tại đây chính là việc thiết lập chuẩn mực sống quốc tế thông qua sự xuất hiện của khách sạn Hilton Garden Inn Vĩnh Long. Điều này không chỉ mang lại dịch vụ lưu trú cao cấp mà còn là bảo chứng cho tiềm năng của Vĩnh Long sau sáp nhập.

Đáng chú ý, ngoài Vĩnh Long, T&T còn hợp tác với Hilton tại hai khu đô thị khác ở An Giang và Sa Đéc (Đồng Tháp). Đại diện Hilton cho biết, việc lựa chọn đồng hành cùng T&T Group tại ĐBSCL xuất phát từ sự tương đồng về tầm nhìn phát triển bền vững và niềm tin vào tiềm năng dài hạn của khu vực trong chu kỳ tăng trưởng mới.

“Cùng với T&T, với tư cách là những người tiên phong ở Long Xuyên, Sa Đéc và Vĩnh Long, Hilton mong muốn thiết lập các tiêu chuẩn mới về dịch vụ khách sạn xuất sắc ở ba thành phố đặc biệt này”, ông Clarence Tan, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Phát triển Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Tập đoàn Hilton nhấn mạnh.

Về phần mình, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang chia sẻ, sự kết hợp giữa thương hiệu quốc tế và văn hóa địa phương không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị mà còn biến di sản thành tài sản, biến văn hóa thành động lực kinh tế địa phương.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes.

Dẫn dắt con sóng lớn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao yếu tố thực, T&T Group đã khẳng định vị thế của mình với năng lực thực thi mạnh mẽ và chiến lược phát triển bền vững.

Tuy nhiên, tầm nhìn của T&T đã vươn xa hơn thế. Hai thập kỷ tham gia vào bất động sản của T&T Group là hành trình bền bỉ nhằm "đánh thức" tiềm năng của những vùng đất. Nó giống như chiếc "lò xo nén" - âm thầm tích lũy, chuẩn bị kỹ lưỡng để khi "bung" ra, mỗi dự án đều trở thành cú hích cho cả vùng.

Với ĐBSCL, để tạo ra "cực tăng trưởng" thực thụ, dự án bất động sản không thể đứng lẻ loi, mà đòi hỏi một lực hấp dẫn lớn, một hệ sinh thái đủ sâu rộng để tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Và T&T Group đã tạo lực hấp dẫn ấy bằng sức mạnh của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Đứng sau những công trình biểu tượng đang ngày đêm tỏa sáng bên dòng Mekong là một bệ phóng vô cùng vững chắc. T&T Group bao phủ 7 lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc gia, từ Tài chính - Đầu tư, Nông - Lâm nghiệp, Công thương, Bất động sản, Y tế - Giáo dục - Thể thao đến Năng lượng, Hạ tầng - Logistics – Hàng không…

Những đại đô thị và tổ hợp dịch vụ quốc tế của T&T Group khi đi vào hoạt động sẽ trực tiếp kích hoạt các chuỗi cung ứng địa phương, mang tới sinh kế lâu dài khi tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm trong ngành dịch vụ, quản lý, bán lẻ và du lịch. Sự hòa quyện giữa bệ phóng đa ngành mạnh mẽ, chuẩn mực quốc tế từ chuỗi khách sạn Hilton và dòng chảy văn hóa bản địa chính là mỏ neo vững chắc giữ chân người ở lại.

Hành trình gần hai thập kỷ của T&T Group trên thị trường bất động sản không còn đơn thuần là câu chuyện về những mét vuông xây dựng hay những kỷ lục vốn đầu tư, mà là một sứ mệnh "đường dài", đánh thức tiềm năng của những vùng đất hứa.

(Nguồn: T&T Group)