Hành trình của "Đô thị khơi nguồn tri thức"

Là thành viên của T&T Group, T&T Homes ngày càng khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản kiến tạo giá trị thực. Không dừng lại ở việc tạo dựng một chốn an cư, thương hiệu kiên định theo đuổi triết lý "Đô thị khơi nguồn tri thức" với 4 giá trị cốt lõi.

T&T Homes Elite Rivera – Đô thị khơi nguồn tri thức tại Vĩnh Long.

Trong lịch sử gần 20 năm phát triển, các dự án của T&T Homes được định hướng dựa trên nền tảng từ sự thấu hiểu về lịch sử, nếp sống, văn hóa và động lực kinh tế của từng vùng đất, chắt lọc tri thức bản địa, để từ đó, kiến tạo những không gian sống thuận tự nhiên, hòa hợp với con người và tôn vinh di sản vô giá của địa phương.

T&T Homes cũng đồng thời tiếp thu tri thức toàn cầu, các chuẩn mực quy hoạch, kiến trúc tinh hoa thế giới, đảm bảo ứng dụng không rập khuôn, mà được tùy biến linh hoạt để giải quyết bài toán vi khí hậu, nâng tầm chất lượng dự án và định hình phong cách sống thời thượng.

Tri thức công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại được T&T Homes đưa vào quản lý, vận hành và phân tích dữ liệu. Mục tiêu là tạo dựng các đô thị thông minh, các cộng đồng cư dân văn minh, tinh hoa, góp phần lan tỏa và tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.

Giá trị cốt lõi thứ tư của T&T Homes là tri thức quản trị, được xem là bảo chứng cho tiến độ, chất lượng thi công và cam kết về một tài sản có pháp lý đầy đủ.

Khi tới Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), T&T Homes Elite Rivera tại Vĩnh Long được chủ đầu tư giới thiệu là dự án hội tụ trọn vẹn nhất cả 4 lăng kính tri thức này.

Tọa độ "tam giang hội tụ", mở nhịp sống tinh hoa

Đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển mạnh mẽ nhờ bệ phóng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Nhận thấy tiềm lực đó, T&T Homes đã kiến tạo nên T&T Homes Elite Rivera. Tọa lạc tại Phường Phước Hậu – khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị phát triển mới của tỉnh Vĩnh Long, dự án quy mô 11,53 ha này sở hữu một lợi thế địa lý hiếm có.

T&T Homes Elite Rivera nằm ngay trên thế đất "tam giang hội tụ". Sự giao hòa của những dòng chảy không chỉ mang theo vượng khí, tài lộc cho chủ nhân, mà còn kiến tạo một vùng vi khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm - một đặc quyền xa xỉ trong nhịp sống đô thị hóa ngày càng hối hả.

Không gian sống ngập tràn vượng khí bao quanh T&T Homes Elite Rivera.

Vị thế mặt hướng sông, lưng tựa vào các trục giao thông huyết mạch biến dự án thành một trạm trung chuyển sầm uất, kết nối trực tiếp nhịp sống bản địa hiền hòa với sự bứt phá của nền kinh tế toàn khu vực miền Tây Nam Bộ.

Nơi đây được định vị là cực phát triển thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế và tái định nghĩa chuẩn mực sống của giới tinh hoa Vĩnh Long. Từ cảnh quan, phố thương mại đến từng căn biệt thự đều được thiết kế tỉ mỉ nhằm phục vụ một cộng đồng văn minh, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe về tính riêng tư, sự tiện nghi và thẩm mỹ vượt thời gian.

Không gian sống khơi nguồn tri thức ở T&T Homes Elite Rivera

Tại T&T Homes Elite Rivera, triết lý của T&T Homes được hiện thực hóa sắc nét, sống động, chạm đến mọi giác quan của người thụ hưởng.

Tổng thể quy hoạch dự án là bản hòa ca kiến trúc giữa di sản bản địa và tinh hoa quốc tế. T&T Homes đã khéo léo chuyển hóa những nét tinh tế từ nhà cổ Cai Cường, Bình Thủy vào ngôn ngữ thiết kế đương đại. Điểm nhấn tự hào nhất của sự giao thoa này là Hilton Garden Inn – khách sạn thương mại quốc tế đầu tiên tại Vĩnh Long nằm ngay trong lòng dự án.

Dù mang thương hiệu toàn cầu, công trình vẫn cất lên tiếng nói di sản nhờ mang đậm hơi thở làng gốm Mang Thít. Với hệ mái vòm, kết cấu ba gian truyền thống và gam màu gạch nung đặc trưng, Hilton Garden Inn đã xóa nhòa ranh giới giữa yếu tố quốc tế và bản sắc địa phương, như một biểu tượng văn hóa mới của vùng đất Long Hồ - Vĩnh Long.

Nét đẹp của Làng gốm cổ Mang Thít được chuyển hóa vào tinh thần thiết kế của dự án T&T Homes Elite Rivera.

Song hành với đó, hơi thở toàn cầu được đưa vào khéo léo để nâng tầm đẳng cấp sống. Mô hình đô thị sinh thái ven đầm phồn hoa của bán đảo Florida (Mỹ) được ứng dụng tinh tế cho phân khu biệt thự ven sông, mang đến không gian sống nghỉ dưỡng tĩnh tại, sang trọng giữa lòng thành phố.

Ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải, với đặc trưng là những dãy hiên rộng, lô gia thoáng đãng, ban công ngập nắng, hàng cột uy nghi và vòm cửa vút cao, được tinh tuyển không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ. Quan trọng hơn, đây là giải pháp kỹ thuật ưu việt giúp tối ưu khả năng đón gió, che nắng và thông gió tự nhiên, giải quyết hoàn hảo bài toán vi khí hậu nhiệt đới nắng mưa hai mùa tại Vĩnh Long.

Kế cận những không gian yên bình đó là các dãy nhà liền kề và tuyến phố thương mại khoác lên mình dải màu sắc rực rỡ, lấy cảm hứng từ những đại lộ mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới, sẵn sàng cho một nhịp sống giao thương, giải trí rực sáng ngày đêm.

Dự án trở thành điểm đến của những lễ hội thu hút người dân tham gia.

Với Tri thức công nghệ, T&T Homes Elite Rivera định hình một đô thị tiên phong thích ứng với tương lai. Đứng trước thách thức biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, dự án ứng dụng công nghệ AI vào phân tích dữ liệu thủy văn. Từ đó, T&T Homes đưa ra các giải pháp quy hoạch hạ tầng vượt trội, nâng cao năng lực ứng phó dài hạn với triều cường và xâm nhập mặn.

Nắm bắt lợi thế nguồn lực tri thức với hơn 25.000 sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, dự án định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cởi mở. Các tuyến phố công nghệ, khu vực học tập mở và các không gian tương tác giữa doanh nghiệp - nhà trường - cộng đồng được kiến tạo nhằm đưa AI, Robotics và tư duy đột phá đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tri thức lan tỏa mạnh mẽ khắp khu vực.

Tổng hòa các yếu tố trên đưa T&T Homes Elite Rivera trở thành dự án được xem là mang lại giá trị thật. Từ nguồn lực của tập đoàn mẹ T&T Group, T&T Homes đảm bảo quá trình “xây xong mới bán” cho các dự án do mình phát triển đến với chủ nhân tương lai với pháp lý đầy đủ, cam kết tạo giá trị sinh lời ngay khi vừa được bàn giao. Điều này được minh chứng thông qua các dự án đã đi vào vận hành như T&T City Millennia (Tây Ninh), T&T Riverview Vĩnh Hưng và T&T DC Complex Định Công (Hà Nội), hay T&T Victoria (Nghệ An)…

Đại diện lãnh đạo T&T Group nhận giải Dự án đáng sống 2024 cho dự án T&T Homes Elite Rivera

Những định hướng cốt lõi của T&T Homes Elite Rivera đã góp phần giúp dự án này được vinh danh vào năm 2024 thông qua giải thưởng “Dự án đáng sống” do độc giả Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp bình chọn.

Đại diện T&T Homes cho biết: “Dự án T&T Homes Elite Rivera đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, sẵn sàng bứt phá với nền tảng pháp lý đầy đủ trước thềm sự kiện ra mắt và mở bán chính thức vào ngày 13/9 tới đây. Những chủ nhân tương lai của T&T Homes Elite Rivera sẽ không chỉ sở hữu một ngôi nhà, không gian sống và làm việc đẳng cấp, mà còn nắm giữ trong tay một tài sản truyền đời, hội tụ đủ những giá trị tinh hoa nhất mà T&T Homes đã dày công kiến tạo”.

(Nguồn: T&T Homes)