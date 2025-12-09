Sách điện tử Waka và Appota phối hợp cùng tác giả Nguyễn Thái Duy giới thiệu tới độc giả cuốn tiểu thuyết giả tưởng Huyền thoại thổ thần. Tác phẩm được đánh giá là dự án hiếm hoi của văn học Fantasy Việt Nam xây dựng vũ trụ rộng lớn kết hợp 3 yếu tố: thần thoại - thổ dân - công nghệ, mang màu sắc điện ảnh.

Huyền thoại thổ thần xoay quanh hành trình trưởng thành của Kea. Trên hành tinh Noah đầy hiểm nguy, Kea bị cuốn vào cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sức mạnh thần linh và sự lựa chọn của chính mình. Đây cũng là tuyến nhân vật đại diện cho hình ảnh người trẻ đứng trước các ngã rẽ định mệnh.

Điểm nổi bật của cuốn sách là thế giới thần thoại, giả tưởng được kiến tạo công phu, từ hệ thống sinh vật, địa lý, tôn giáo cho đến văn hóa của các bộ tộc. Nhân vật trung tâm Kea được khắc họa có chiều sâu, gánh trên vai sứ mệnh của cả hành tinh, đồng thời phải đối mặt với cuộc chiến nội tâm giữa thần và quỷ.

Theo đơn vị phát hành, Huyền thoại thổ thần sử dụng nhịp truyện nhanh, dồn dập cùng nhiều phân cảnh chiến đấu mang màu sắc điện ảnh, tạo cho độc giả cảm giác như đang xem một bộ phim hành động, giả tưởng. Cấu trúc chuyển cảnh, phát triển nhân vật theo chương cũng giúp tác phẩm có khả năng thích ứng với việc dựng hoạt hình hoặc chuyển thể trong tương lai.

Tuyến truyện mở rộng quy mô thành một cuộc chiến xuyên không gian và thời gian giữa thổ dân, các vị thần và các thế lực ma quỷ, kết hợp thành bức tranh giả tưởng vừa hoành tráng vừa bi tráng.

Tác phẩm gửi gắm thông điệp: sức mạnh không đến từ ánh sáng hay bóng tối mà từ lựa chọn của mỗi cá nhân. Trong thế giới nơi tín ngưỡng có thể bị lợi dụng như công cụ thống trị, phẩm giá con người được đo bằng khả năng đứng lên giành lại tự do và tự quyết.

Những câu hỏi về nỗi đau, phẩm giá, sự hy sinh được đặt ra xuyên suốt hành trình của Kea và Akanis - hai cá thể mang số phận trái ngược nhưng cùng bị đẩy vào bi kịch bởi hệ thống thần quyền áp chế.

Sự xuất hiện của Huyền thoại thổ thần được nhận định là bước đi mới của văn học trẻ Việt Nam ở thể loại Fantasy, góp phần mở rộng thị trường sách, khuyến khích người viết trẻ mạnh dạn sáng tạo những thế giới mới mang bản sắc riêng thay vì chỉ dựa vào tác phẩm dịch.