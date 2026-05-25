Xu hướng tái cấu trúc

Theo dữ liệu của VARS IRE, trong quý I/2026, nguồn cung mới toàn thị trường ghi nhận khoảng 38.000 sản phẩm, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Về thanh khoản, các báo cáo thị trường đều phản ánh xu hướng thanh khoản có chọn lọc, không hoàn toàn phụ thuộc vào giá, mà từ sự tổng hòa các yếu tố như pháp lý, khả năng khai thác thực tế và tạo dòng tiền.

Thị trường được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc với 6 xu hướng chính. Thứ nhất, tái cấu trúc nguồn cung theo hướng tập trung hóa và nâng chuẩn, ưu tiên các dự án xanh, bền vững. Thứ hai, tái cấu trúc không gian phát triển, với xu hướng dịch chuyển theo hạ tầng và hình thành các đô thị đa chức năng. Thứ ba, tái cấu trúc kênh vốn, hướng tới cấu trúc tài chính an toàn và bền vững hơn. Thứ tư, tái cấu trúc hành vi người mua, ưu tiên giá trị sử dụng thực và hiệu quả khai thác dài hạn. Thứ năm, tái cấu trúc lực cầu, trong đó nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn sẽ tiếp tục đóng vai trò nền tảng. Thứ sáu, tái cấu trúc cơ chế vận hành thị trường theo hướng phân hóa sâu sắc hơn, đồng thời từng bước tiệm cận các chuẩn mực phát triển bền vững.

Quá trình này cho thấy thị trường đang chuyển từ trạng thái “mở rộng theo chiều rộng” sang “tối ưu theo chiều sâu”. Giá trị thực, khả năng khai thác và tạo dòng tiền, pháp lý minh bạch trở thành yếu tố dẫn dắt chu kỳ mới.

Điều này đặt ra những tiêu chí khắt khe hơn cho các chủ thể tham gia thị trường. Về phía cung, thị trường đang hình thành một “bộ lọc tự nhiên”, nơi những doanh nghiệp có năng lực thực sự sẽ nắm giữ lợi thế. Về phía cầu, giai đoạn “lướt sóng” với kỳ vọng lợi nhuận nhanh đã dần khép lại. Thay vào đó là một thế hệ nhà đầu tư thận trọng hơn, đánh giá tài sản dựa trên dòng tiền và khả năng khai thác dài hạn.

Dòng tiền tập trung vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, pháp lý vững chắc.

Lời giải cho bài toán dòng tiền

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu, cơ hội không còn trải rộng mà tập trung vào nhóm tài sản hội tụ đồng thời ba yếu tố: nhu cầu ở thực, khả năng tạo dòng tiền và dư địa tăng trưởng dài hạn. Đây cũng là lý do các dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, vị trí gắn với hạ tầng chiến lược và có mô hình khai thác vận hành rõ ràng đang trở thành tâm điểm hút dòng vốn mới.

Tại cửa ngõ giao thương phía Đông TP.HCM, Salacia Villas - tổ hợp biệt thự do VinaLiving phát triển - đang thu hút sự quan tâm nhờ hội tụ khá đầy đủ các tiêu chí của một tài sản “dòng tiền” trong chu kỳ mới. Dự án có quy mô 7,2ha, quy hoạch giới hạn 333 sản phẩm. Chủ đầu tư cho biết toàn bộ sản phẩm đã có sổ hồng riêng từng lô.

Vị trí cũng là điểm mạnh tạo nên sức cạnh tranh của Salacia Villas. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5-15 phút để tiếp cận các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Hồ Tràm và Vành đai 4; khoảng 15 phút đến sân bay Long Thành và 30 phút đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Vị trí hưởng trọn ưu thế hạ tầng của Salacia Villas

Salacia Villas được phát triển theo hướng bám sát nhu cầu thực của từng nhóm khách hàng. Với người mua để ở, dự án phù hợp khẩu vị an cư cao cấp trong một không gian có mật độ xây dựng thấp, quy hoạch đề cao tính riêng tư, hệ tiện ích nội khu đa dạng từ trung tâm thương mại ngay ngưỡng cửa, đến từng trải nghiệm cho mọi thế hệ cư dân.

Với nhà đầu tư dài hạn, Salacia Villas đáp ứng mong muốn tìm kiếm tài sản có khả năng bảo toàn giá trị và tạo dòng tiền bền vững. Vị trí tâm điểm mạng lưới giao thương quốc tế không chỉ đón đầu tiềm năng theo từng cột mốc hạ tầng, mà còn hưởng lợi từ nguồn cầu khổng lồ là hàng ngàn chuyên gia quốc tế, kỹ sư, lao động trình độ cao đang làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển. Thời gian tới, khi sân bay quốc tế Long Thành vận hành, các khu công nghiệp, FTZ dần triển khai… nhu cầu nhà ở chất lượng sẽ gia tăng.

Hiện tại, dự án đang triển khai chính sách cam kết dòng tiền trong 5 năm, mang đến giải pháp tài chính đột phá, rút ngắn thời gian đưa tài sản vào vận hành và khai thác. Cụ thể, khách hàng thanh toán 20% giá trị đất ký hợp đồng mua bán. Trong 12 tháng đầu, mỗi hai tháng thanh toán 15% giá trị đất; 12 tháng tiếp theo, mỗi ba tháng thanh toán 10% giá trị nhà.

Từ tháng thứ 12, khách hàng được nhận bàn giao tạm, đồng thời chủ đầu tư tiến hành hoàn thiện gói nội thất trị giá lên tới 1,5 tỷ đồng và trực tiếp tham gia vận hành khai thác cho thuê. Kể từ tháng thứ 13, chủ đầu tư bắt đầu chi trả tiền thuê với mức cam kết 5%/năm trong hai năm đầu, tương đương dòng tiền lên đến 30 triệu đồng/tháng. Trong ba năm tiếp theo, khách hàng tiếp tục được hưởng 70% doanh thu từ hoạt động khai thác cho thuê.

An Mai