Tối 7/11, tại Hoàng thành Thăng Long, lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra ấn tượng với sự tham dự của hàng nghìn khán giả Thủ đô.

Sự kiện mang chủ đề Di sản - Kết nối - Thời đại mở ra không gian nghệ thuật sống động, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo của thời đại số.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định Festival là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, nơi các nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ và nhà sáng tạo trẻ gặp gỡ, cùng làm mới và làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

"Hà Nội - vùng đất nghìn năm văn hiến, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, luôn là trung tâm kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam. Trên nền tảng di sản phong phú, thành phố không ngừng thúc đẩy sáng tạo văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kết nối và hợp tác quốc tế để nâng cao giá trị thương hiệu của Thủ đô", bà Hà nhấn mạnh.

Bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng giữa lòng di sản

Trong không gian mở của Hoàng thành Thăng Long, sân khấu được thiết kế hiện đại, đa chiều đã mang đến cho công chúng bữa tiệc nghệ thuật quy mô, với gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và nghệ nhân dân gian đến từ các nhà hát và làng nghề truyền thống của Hà Nội.

Ca sĩ Tùng Dương.

Các nghệ sĩ hàng đầu như: NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, ca nương Kiều Anh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, NSƯT Diệu Hằng, nhóm xẩm Hà Thành, giáo phường ca trù Thái Hà… đã mang đến những tiết mục kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.

Chương trình được đạo diễn Phạm Hoàng Giang dàn dựng công phu với 3 chương: Di sản - Kết nối - Thời đại, thể hiện dòng chảy liền mạch của văn hóa Việt qua nhiều thế kỷ.

Chương Di sản tôn vinh giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc qua các loại hình nghệ thuật dân gian như: xẩm, chèo, ả đào, hát văn, múa chén, tái hiện chiều sâu lịch sử và bản sắc Thăng Long - Hà Nội.

Chương Kết nối lan tỏa tinh hoa văn hóa, kết nối di sản giữa các vùng miền trong nước và quốc tế.

Chương Thời đại, thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới, khẳng định vai trò của di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham dự của hơn 1.000 diễn viên.

Điểm nhấn đặc biệt là phần tái hiện các lễ hội dân gian đặc sắc như: vật truyền thống, điệu múa 'con đĩ đánh bồng', múa hát chèo tàu, múa bài bông, múa giảo long, múa Ải Lao, kéo co ngồi - mang đến không khí hội hè, sôi động và đầy bản sắc.

Festival năm nay ghi dấu bước tiến mới khi ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, kết hợp ánh sáng, âm thanh, đồ họa để đánh thức di sản trong hình thức nghệ thuật đương đại.

Ca sĩ Trọng Tấn.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ: "Di sản không thể ngủ yên trong quá khứ. Chúng ta phải biến di sản thành sức sống mới, là nguồn cảm hứng sáng tạo và là nền tảng cho công nghiệp văn hóa của Thủ đô".

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra đến hết ngày 16/11, với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, như diễu hành áo dài Bách hoa bộ hành – Tinh hoa di sản quanh hồ Hoàn Kiếm, Đêm huyền bí Đền Ngọc Sơn, Lễ hội áo dài, chương trình nghệ thuật Khoảnh khắc vĩnh cửu tại Bảo tàng Hà Nội, cùng nhiều hoạt động biểu diễn dân gian truyền thống.

Được định hướng trở thành sự kiện thường niên, Festival Thăng Long - Hà Nội hứa hẹn tạo ra những sản phẩm độc đáo của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô - thành phố sáng tạo vì hòa bình ra thế giới.

