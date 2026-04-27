Tối 26/4 tại Khu Văn hóa Thung Ui (Ninh Bình, diễn ra Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 với chủ đề “Huyền Thiên Cổ Đàn".

Đây là chương trình được phục dựng, tái hiện nơi cử hành lễ tế trời của Đinh Bộ Lĩnh hơn 1.000 năm trước, nghi lễ thiêng liêng nhất, nơi khẳng định chủ quyền và tính chính danh của quốc gia độc lập.

Đàn Kính Thiên còn gọi là Đàn Nam Giao, là nơi các hoàng đế phong kiến thực hiện lễ tế trời và được xem là nghi lễ quan trọng bậc nhất trong điển lễ cung đình nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình.

Việc tổ chức Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa tâm linh-văn hóa truyền thống mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa và lịch sử của vùng đất Hoa Lư, đồng thời khẳng định vị thế của Ninh Bình như một trung tâm di sản có chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng trong dòng chảy của dân tộc Việt Nam.

Nghi lễ tế trời tại Đàn Kính Thiên thông qua sự kết hợp giữa yếu tố nghi lễ truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại. Hiệu ứng ánh sáng và hệ thống sân khấu đa lớp được sử dụng để tái dựng không gian tế lễ cổ trong hình thức nghệ thuật đương đại.

Chương trình quy tụ khoảng 2.500 diễn viên, nghệ sĩ kịch, xiếc, múa, diễn viên quần chúng cùng các phân cảnh sinh hoạt, nghi lễ và chiến trận được dàn dựng trên không gian thực cảnh rộng lớn, tái hiện không khí lịch sử một cách sống động.

Lễ hội thu hút hơn 30.000 người tham dự và được xây dựng theo định hướng giáo dục kết hợp giải trí đem lại trải nghiệm lịch sử trực quan, sống động và dễ tiếp cận với quy mô nghệ thuật thực cảnh lớn, khai thác trực tiếp không gian thiên nhiên núi đá, thung lũng và mặt nước của Thung Ui làm sân khấu. Sự kiện gồm 4 chương: Vạn Cổ Anh Linh; Đại Cồ Việt Khai Quốc; Huyền Thiên Cổ Đàn và Hội Yến Hoa Tiên thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại kết hợp yếu tố truyền thống.

Đàn Kính Thiên là nơi ghi nhận dấu tích cư trú của con người từ khoảng 13.000 năm trước. Các lớp trầm tích văn hóa tại đây phản ánh một quá trình phát triển liên tục của cộng đồng cư dân cổ, đặt nền móng cho sự hình thành của văn hóa Việt cổ tại khu vực Hoa Lư.