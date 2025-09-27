Triển lãm chuyên đề Tem và thơ: Dấu ấn Tố Hữu qua năm tháng cũng sẽ được khai mạc và từ ngày 10/10, bảo tàng sẽ đón các em học sinh tới tham quan, trải nghiệm viết thư pháp qua những câu thơ của ông.

Tượng nhà thơ Tố Hữu trong khuôn viên bảo tàng.

Với phong cách trưng bày khoa học, kết hợp nhiều phương tiện nghe nhìn, triển lãm mang đến cái nhìn đa chiều về bối cảnh đất nước, thời đại và cuộc đời nhà thơ - chính khách, người đã sống trọn gần một thế kỷ đầy biến động lịch sử.

Bảo tàng Tố Hữu được thiết kế thành 2 hợp phần. Phần thứ nhất tái hiện hành trình thơ ca và cách mạng của ông qua 7 tập thơ nổi tiếng, gắn bó mật thiết với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc. Tư liệu gốc, hình ảnh, hiện vật kết hợp với công nghệ trưng bày hiện đại giúp người xem lý giải vì sao thơ Tố Hữu trở thành tiếng gọi từ trái tim, đồng hành cùng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Mỗi vần thơ đều là máu thịt, là nguồn động viên vô tận với chiến sĩ và nhân dân suốt nhiều thập kỷ. Đến cuối đời, ông vẫn ví mình như "con tằm rút ruột nhả tơ".

Phần thứ hai tái tạo lại không gian ngôi nhà số 76 Phan Đình Phùng - nơi ông cùng gia đình sinh sống hơn 40 năm (1960-2002). Căn phòng khách từng đón bạn bè, văn nghệ sĩ, các vị lãnh đạo nay trở thành không gian ký ức, bên cạnh góc bàn tròn nơi ông thường ngồi làm thơ, thưởng trà. Trên bàn, trang thơ dịch cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ như minh chứng cho một đời sáng tạo không ngừng nghỉ.

Không gian trưng bày thu hút khách tham quan, đặc biệt là người trẻ.

Ký ức về người cha giản dị

Chị Minh Hồng - con gái út của nhà thơ Tố Hữu xúc động chia sẻ với PV VietNamNet: "Ba tôi là người giản dị, gần gũi. Ông thường cắt tóc cho chúng tôi, thậm chí cả cho bạn bè của các con. Ba cũng là thợ ảnh của gia đình. Trong những album lưu giữ kỷ niệm, có vô số bức ảnh đẹp nhưng lại hiếm khi có mặt ông, bởi ông luôn là người đứng sau ống kính".

Theo chị Hồng, nhà thơ Tố Hữu chưa bao giờ thuyết giảng đạo lý hay áp đặt con cái. Ông không nói những lời đao to búa lớn mà dạy bằng chính tấm gương trong cuộc sống hàng ngày. Những việc nhỏ bé, đều đặn, từ cách ứng xử, lối sống, đã góp phần hình thành văn hóa và nền nếp trong gia đình.

"Ba rất dân chủ và tôn trọng con cái. Dù yêu văn chương, ông không hề ép buộc chúng tôi đi theo con đường của mình. Người theo lĩnh vực lý - sinh, người theo công nghệ thông tin, mỗi đứa một hướng nhưng đều được ba để tự do lựa chọn. Tôi chưa bao giờ sợ ba, bởi ông gần gũi, dễ chia sẻ. Khi chúng tôi mắc lỗi, việc đầu tiên ông làm là lắng nghe chứ không trách mắng. Điều tôi học được từ ông là sự tôn trọng lẫn nhau trong gia đình", chị Hồng chia sẻ.

Đọc thơ Tố Hữu, thăm không gian trưng bày về ông mới thấy sự giản dị, lòng yêu nước nồng nàn của nhà thơ của"Từ ấy".

Tố Hữu, tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành (1920-2002), là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Sinh ra tại Thừa Thiên – Huế trong một gia đình nho học nghèo, ông trải qua nhiều nhà lao khét tiếng như Thừa Phủ, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột, trước khi vượt ngục năm 1942 để tiếp tục hoạt động. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Tố Hữu giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Đảng và Nhà nước, từ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đến Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Thường trực).

7 tập thơ của Tố Hữu như Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa… là chặng đường đồng hành cùng lịch sử cách mạng Việt Nam, từ những ngày đầu dấn thân đến kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước sau hòa bình.

Thơ ông vừa là lời tự tình, vừa là tiếng gọi của thời đại, khắc họa hình tượng người chiến sĩ, ca ngợi nhân dân, lãnh tụ, đồng thời phản ánh khát vọng tự do, độc lập. Có lúc chan chứa cảm xúc riêng tư, có khi là tiếng nói đại ngôn, nhưng trên hết, thơ Tố Hữu luôn mang hơi thở của lý tưởng cách mạng.

Năm 1994, ông được trao Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý của Nhà nước. Năm 1996, ông được vinh danh với Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.