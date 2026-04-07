Theo phản ánh, một số người dùng Việt Nam bất ngờ nhận được email thông báo đã bị đình chỉ tài khoản. “Nguyên nhân là do tài khoản này hoặc hoạt động của tài khoản không tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi về tính toàn vẹn của tài khoản”, thông báo nêu.

Người dùng có 180 ngày để kháng nghị quyết định, nếu lỡ hạn chót sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản.

Hệ thống cung cấp một đường dẫn liên kết để người dùng gửi yêu cầu xem xét lại (kháng nghị) nếu cho rằng đây là quyết định nhầm lẫn của công cụ kiểm duyệt tự động.

Facebook yêu cầu quay video selfie để xác nhận danh tính. Ảnh chụp màn hình

Ban đầu, người dùng nghi ngờ đây là chiêu trò lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin. Tuy nhiên, khi đăng nhập trực tiếp vào ứng dụng, họ nhận được thông báo tài khoản đã bị vô hiệu hóa và buộc thực hiện theo quy trình xác minh danh tính được yêu cầu.

Theo đó, người dùng cần quay video selfie để xác nhận “là người thật”. Thông báo cũng ghi rõ video selfie chỉ được dùng để xác nhận danh tính và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, đồng thời video sẽ được xóa trong 30 ngày.

Thực hiện theo hướng dẫn, một số tài khoản đã được khôi phục thành công, trong khi số khác vẫn tiếp tục bị khóa.

Đáng chú ý, đa số người dùng bị ảnh hưởng khẳng định họ duy trì thói quen sử dụng bình thường, không đăng tải hay chia sẻ các nội dung vi phạm chính sách như bạo lực, khiêu dâm.

Phản hồi câu hỏi của VietNamNet bên lề một sự kiện sáng 7/4, ông Khôi Lê - Giám đốc quốc gia Meta tại Việt Nam cho biết: “Các vấn đề liên quan đến tài khoản cá nhân thường được Meta giải quyết tập trung bởi một đội ngũ chuyên trách nhằm bảo vệ tính bảo mật cho người dùng. Do đó, vấn đề này phải xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Meta hiện không có thông tin chung để chia sẻ vì cần xác định rõ tình huống để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng”.

Ông Khôi Lê - Giám đốc quốc gia Meta tại Việt Nam chia sẻ thông tin trong sự kiện sáng 7/4. Ảnh: Mạnh Hưng

Facebook có thể yêu cầu một số người dùng xác thực danh tính bằng video selfie và trong một số trường hợp, hãng sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác nhận họ là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản.

Ông nói thêm, quy trình này được thiết kế nhằm tăng cường bảo mật tài khoản và giúp người dùng lấy lại quyền truy cập tài khoản nhanh hơn.

Với ý kiến cho rằng Meta đang dành nguồn lực để phát triển AI mà quên đi trải nghiệm của người dùng cá nhân, ông Khôi Lê nói việc đánh giá phụ thuộc quan điểm của từng người, song dữ liệu cho thấy tỷ lệ người dùng các nền tảng của hãng tại Việt Nam như Facebook, Instagram cũng như thời gian sử dụng hiện tại không ghi nhận sụt giảm.

“Meta đang sử dụng các tín hiệu của người dùng để tiếp tục phát triển, hỗ trợ cộng đồng tốt hơn. Đây là lý do các trợ lý, giải pháp ảo sẽ ngày càng được phổ biến”, ông chia sẻ.

Sắp tới, Meta dự kiến công bố thêm các giải pháp dành riêng cho cộng đồng người dùng để tối ưu hóa việc hỗ trợ.