Meta hôm 11/3 cho biết đã vô hiệu hóa hơn 150.000 tài khoản liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Đây là kết quả của chiến dịch phối hợp với lực lượng chức năng từ Thái Lan, Mỹ, Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Australia, New Zealand và Indonesia.

Máy tính được những kẻ lừa đảo sử dụng tại một trung tâm ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: EPA

Theo công ty, nỗ lực này đã dẫn đến 21 vụ bắt giữ do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thực hiện. Động thái mới nhất được phát triển từ một sáng kiến thí điểm vào tháng 12/2025, từng giúp Meta gỡ bỏ 59.000 tài khoản, trang và nhóm khỏi các nền tảng, kéo theo 6 lệnh bắt giữ.

"Các hình thức lừa đảo trực tuyến đã trở nên tinh vi và công nghiệp hóa đáng kể trong những năm gần đây. Các mạng lưới tội phạm thường đặt trụ sở tại các quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Myanmar và Lào, vận hành hệ thống như những doanh nghiệp quy mô lớn", đại diện Meta cho biết trong một tuyên bố. "Những hoạt động này gây ra tác hại thực sự - làm đảo lộn cuộc sống, phá hủy niềm tin và được thiết kế có chủ đích nhằm trốn tránh sự phát hiện".

Nhằm đối phó tình trạng này, Meta thông báo bổ sung các công cụ phát hiện lừa đảo cho Facebook, WhatsApp và Messenger. Các tính năng mới được thiết kế để cảnh báo người dùng trước khi tương tác với những nội dung khả nghi.

Các lớp phòng vệ mới trên nền tảng

Trên Facebook, công ty đang thử nghiệm các cảnh báo đối với những lời mời kết bạn đáng ngờ. Khi người dùng gửi hoặc nhận yêu cầu từ một tài khoản có dấu hiệu khả nghi (như có ít bạn chung hoặc vị trí địa lý ở một quốc gia khác), hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo yêu cầu xem xét lại để quyết định nên chặn hay chấp nhận.

Meta cảnh báo khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu đáng nghi. Ảnh: Meta

Trên WhatsApp, Meta ra mắt tính năng cảnh báo liên kết thiết bị nhằm ngăn chặn thủ đoạn lừa người dùng kết nối tài khoản vào thiết bị của kẻ gian. Meta giải thích: "Ví dụ, chúng có thể đóng giả ban tổ chức một cuộc thi tài năng, yêu cầu bạn truy cập trang web, nhập số điện thoại và mã liên kết thiết bị trên WhatsApp. Chúng cũng có thể lừa bạn quét mã QR dưới những chiêu bài giả mạo. Giờ đây, WhatsApp sẽ báo động khi các dấu hiệu hành vi cho thấy yêu cầu liên kết có thể là lừa đảo". Cảnh báo này sẽ hiển thị nguồn gốc của yêu cầu để người dùng cảnh giác.

Đối với Messenger, Meta sẽ mở rộng tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao tới nhiều quốc gia hơn trong tháng này. Khi một đoạn chat với người lạ chứa các mô típ thường thấy của kẻ lừa đảo như những lời mời chào việc làm đáng ngờ, Meta sẽ cảnh báo và hỏi người dùng có muốn chia sẻ tin nhắn để hệ thống AI đánh giá lừa đảo kiểm tra hay không. Nếu phát hiện rủi ro, nền tảng sẽ khuyến khích người dùng chặn hoặc báo cáo tài khoản.

Nằm trong khuôn khổ báo cáo, Meta cho biết đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo vào năm ngoái, trong đó 92% bị xử lý trước khi có người báo cáo. Hãng cũng xóa sổ 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram có liên hệ với các trung tâm lừa đảo.