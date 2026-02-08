Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h52 ngày 8/2 tại km128+370 quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: XĐ

Cụ thể, thời điểm trên, xe ô tô BKS 15C-461.xx đi theo hướng Sơn La - Hà Nội đã xảy ra va chạm với 2 người đi xe mô tô BKS 88L1-733.xx di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ Mai Châu đến hiện trường, phối hợp với lực lượng CSGT và chính quyền địa phương để đảm bảo giao thông trên tuyến.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.