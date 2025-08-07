Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khi đang ngồi ăn lẩu cùng người thân.

Bình ga mini bất ngờ nổ gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái của bệnh nhân. Đặc biệt, vùng kín của ông tổn thương nghiêm trọng với một vết thương hở ở bìu trái.

Sau khi sơ cứu và khâu vết thương tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp.

Hình ảnh siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy khối máu tụ lớn chèn ép, đẩy tinh hoàn lệch trục. Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Ê-kíp tìm thấy một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, nghi từ bình ga mini, cắm sâu trong bìu trái. Dị vật có kích thước khoảng 1x2cm, kèm theo nhiều máu cục.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, mảnh vỡ bình ga lao đi như viên đạn với gia tốc lớn, lực xuyên thấu cực mạnh gây tổn thương sâu dù vết ngoài da chỉ 3cm. Khối máu tụ lớn phát hiện qua siêu âm đã chèn ép gần như toàn bộ mạch máu nuôi tinh hoàn. Nếu phẫu thuật chậm vài giờ, tinh hoàn sẽ hoại tử vĩnh viễn, dẫn đến vô sinh, rối loạn nội tiết và sang chấn tâm lý nặng nề.

Bác sĩ Tuấn cho biết, đây không phải tai nạn cá biệt, bình ga mini kém chất lượng là “quả bom nổ chậm” trong nhiều gia đình. Khi nổ, mảnh vỡ kim loại/nhựa bắn ra sát thương tương đương đạn ghém. Không chỉ bình ga, bất kỳ thiết bị nén khí nào (bình xịt) đều nguy hiểm nếu không đạt chuẩn, bị biến dạng hoặc tái sử dụng.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo cộng đồng:

- Tuyệt đối không tái sử dụng bình ga mini.

- Chỉ dùng bình còn hạn, còn tem nhãn, không rò rỉ.

- Mọi bình ga móp méo, hết hạn là chất thải nguy hại, không cất giữ.

- Không đặt bếp ga mini gần tường, gần người hoặc các vật dễ cháy.

- Khi có dấu hiệu nổ ga (xì khói, mùi ga), phải dừng sử dụng ngay lập tức.

Người đàn ông 35 tuổi tử vong sau 12 giờ cấp cứu vì chủ quan với tăng huyết áp Phát hiện nguy cơ đột quỵ từ 2 năm trước nhưng chủ quan không uống thuốc, người đàn ông ở Hà Nội đã tử vong sau 12 giờ nhập viện.