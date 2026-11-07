Hai công nhân đang làm việc tại mỏ đá 99 (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) bất ngờ rơi từ khu vực khai thác trên núi cao hàng chục mét xuống đất dẫn tới tử vong.

Ngày 7/11, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại mỏ đá 99, thuộc khu vực Trù Sơn, xã Bạch Hà, Nghệ An, khiến 2 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, hai công nhân (chưa rõ danh tính) đang làm việc tại khu vực khai thác đá ở độ cao hàng chục mét thì bất ngờ trượt chân, rơi xuống phía dưới.

Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ. Công nhân còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Mỏ đá xảy ra sự việc khiến 2 công nhân tử vong. Ảnh: Đ.H

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Mỏ đá 99 có diện tích khai thác hơn 20ha, do Công ty Vật liệu 99 quản lý, hoạt động hơn 10 năm qua. Cơ sở này chuyên khai thác đá làm vật liệu xây dựng, chủ yếu sử dụng máy móc với vài chục công nhân làm việc trực tiếp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.