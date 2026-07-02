Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai người để điều tra về các hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can gồm Đặng Văn Dùng (54 tuổi) và Nguyễn Văn Ên (48 tuổi), cùng ngụ ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân.

Công an tỉnh cho biết, khu vực hai mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a trên sông Hậu, thuộc địa bàn xã An Phú Tân và xã Lục Sĩ Thành, đã được UBND tỉnh cấp phép cho Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam khai thác nhằm cung cấp vật liệu cho các công trình trọng điểm quốc gia.

Trước khi các công ty khai thác, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành đã tổ chức tiếp xúc, tuyên truyền, vận động người dân về việc triển khai thực hiện chủ trương, không có hành vi cản trở, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Cơ quan công an thi hành các quyết định đối với Đặng Văn Dùng. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 8h ngày 29/6, khi hai doanh nghiệp tiến hành đóng cọc cặp sông thuộc phạm vi cho phép khai thác cát tại mỏ cát nói trên, một số người dân tụ tập, ngăn cản, không cho thi công. Cơ quan công an cho biết, dù lực lượng chức năng nhiều lần phát loa tuyên truyền, vận động, Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Ên vẫn có hành vi cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Dùng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ; khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Nguyễn Văn Ên đã rời khỏi địa phương, cơ quan công an đang tổ chức truy bắt để phục vụ điều tra.

Vụ án đang được mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.