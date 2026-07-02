Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua việc triển khai khai thác hai mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a nhận được sự quan tâm của nhiều người dân sống gần khu vực này. Cơ quan chức năng tỉnh khẳng định, chủ trương khai thác hai mỏ cát nói trên được đưa ra trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu phát triển chung và yêu cầu đảm bảo an ninh tài nguyên, môi trường, cũng như những giá trị lâu dài của địa phương.
Tuy nhiên, một số người dân có hành vi phản đối, không cho thi công, đăng tải, chia sẻ thông tin gây dư luận trái chiều, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương và trên mạng.
Cơ quan công an cho biết, nguyên nhân chính xuất phát từ việc nhận thức không đúng rằng việc khai thác cát hai mỏ cát trên sẽ làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở, sụt lún, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, sau quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng, điều kiện khai thác và tham vấn các chuyên gia, ngày 16 và 17/3, tỉnh đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam khai thác hai mỏ cát này.
Nguồn cát từ hai mỏ này được sử dụng cho các dự án trọng điểm gồm tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết trước khi cấp phép, các cơ quan chuyên môn đã đánh giá tác động địa chất, thủy văn, khảo sát trực tiếp hiện trạng khu vực. Theo kết quả đánh giá, nếu khai thác đúng thiết kế, phương án đã được phê duyệt thì đảm bảo không gây sạt lở. Đồng thời, việc khai thác, vận chuyển cát sẽ được truyền dữ liệu liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát thông qua hệ thống camera, thiết bị giám sát được lắp đặt trên phương tiện khai thác.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng đã nhiều lần đối thoại và tiếp xúc với người dân, cam kết mạnh mẽ đối với việc quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác; luôn đặt sự an toàn của người dân lên trên hết. Trường hợp phát hiện nguy cơ sạt lở sẽ chỉ đạo dừng ngay hoạt động khai thác để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và thực hiện biện pháp khắc phục.
Tỉnh đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh; đồng thời cam kết tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi kiến nghị của người dân.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên tự ý tập trung đông người, sử dụng bạo lực hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, bởi những hành động này có thể vô tình tiếp tay cho các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, gây mất an ninh, trật tự. Nghiêm trọng hơn, các hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc kích động người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản cần phản ánh qua chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.