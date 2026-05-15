Sự bùng nổ của các mẫu xe điện hai bánh hiệu suất cao đang khiến giới chức bang California (Mỹ) lo ngại, sau khi số vụ tai nạn liên quan tăng tới 430% trong 4 năm qua. Trước áp lực từ cơ quan quản lý, Amazon đã quyết định ngừng bán một số mẫu xe đạp điện có khả năng chạy vượt giới hạn tốc độ theo quy định của bang này.

Theo quy định hiện hành tại California, xe đạp điện hỗ trợ bàn đạp chỉ được phép đạt tốc độ tối đa 45 km/h, trong khi các mẫu dùng tay ga bị giới hạn ở 32 km/h.

Tai nạn xe đạp điện tăng 430%, Amazon buộc siết bán hàng tại California

Tuy nhiên, nhiều mẫu xe điện mang thiết kế kiểu motocross hoặc xe địa hình vẫn được các hãng gắn nhãn “xe đạp điện” để né quy định đăng ký biển số và bằng lái, dù có thể đạt tốc độ hơn 96 km/h.

Ông Bill Sellin, đại diện Liên minh Xe đạp quận Cam, cho rằng nhiều sản phẩm đang được bán thực chất là mô tô điện trá hình.

“Những thứ được bán dưới danh nghĩa xe đạp điện thực chất là mô tô, xe gắn máy hoặc xe địa hình chạy điện. Chúng có thể gắn bàn đạp nhưng hoàn toàn không hợp pháp để được xem là xe đạp điện”, ông nói.

Động thái của Amazon diễn ra không lâu sau khi Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta nhấn mạnh việc siết thực thi các quy định liên quan tới xe đạp điện.

Theo thống kê, số vụ va chạm và chấn thương liên quan tới xe đạp điện và mô tô điện tại Nam California đã tăng tới 430% trong vòng 4 năm.

Một vụ việc gây chú ý gần đây xảy ra tại quận Cam, khi văn phòng công tố viên quận truy tố người mẹ của một thiếu niên 14 tuổi với cáo buộc ngộ sát. Cậu bé bị cho là đã điều khiển mô tô điện tông tử vong một cụ ông 81 tuổi.

Giới chức cho biết người mẹ trước đó đã nhiều lần được cảnh báo rằng con trai mình chưa đủ điều kiện hợp pháp để sử dụng phương tiện này.

Sự phổ biến của các mẫu xe điện công suất lớn, giá rẻ và không yêu cầu đăng ký đang khiến nhiều bang tại Mỹ phải xem xét lại khung pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh nhóm người dùng chính là thanh thiếu niên.

Theo Carscoops

