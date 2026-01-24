Xem video:

Các nhà lập pháp bang Florida (Mỹ) đang tiến gần tới việc ban hành một trong những khung quy định nghiêm ngặt nhất nước Mỹ đối với xe đạp điện (e-bike). Theo các đề xuất mới, người điều khiển e-bike tốc độ cao có thể phải có bằng lái; phạm vi và nội dung báo cáo tai nạn sẽ được mở rộng; đồng thời bổ sung chế tài đối với các phương tiện không bảo đảm an toàn hoặc đã bị can thiệp, độ chế trái phép.

Cụ thể, Dự luật Hạ viện HB 243, do nghị sĩ Cộng hòa Yvette Benarroch bảo trợ, cùng dự luật song hành tại Thượng viện SB 382, nhằm siết chặt công tác quản lý trước thực trạng e-bike, e-moto và e-scooter phát triển nhanh, kéo theo nhiều lo ngại về an toàn giao thông. Hai dự luật này hiện đang được xem xét tại các ủy ban trong khuôn khổ kỳ họp lập pháp năm 2026.

Trọng tâm của đề xuất là yêu cầu người điều khiển xe đạp điện loại Class 3 phải có bằng lái xe hoặc giấy phép tập lái hợp lệ. Đây là nhóm e-bike có thể đạt tốc độ tối đa 28 mph (khoảng 45 km/giờ).

Theo các nhà làm luật và lực lượng thực thi pháp luật, số vụ tai nạn liên quan đến người lái trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm đang gia tăng, trong đó không ít trường hợp không nắm rõ các quy tắc giao thông cơ bản.

Florida đề xuất buộc người đi xe đạp điện tốc độ cao phải có bằng lái.

Bên cạnh đó, dự luật cũng đề xuất mở rộng nội dung bắt buộc trong các báo cáo tai nạn liên quan đến e-bike, xe scooter và xe máy điện, đồng thời yêu cầu bang Florida xây dựng hệ thống thống kê chi tiết về số vụ tai nạn, thương tích và tử vong. Những người ủng hộ cho rằng dữ liệu đầy đủ, chính xác là cơ sở quan trọng để xây dựng chính sách quản lý và bảo đảm an toàn hiệu quả hơn.

Trên thực tế, một số địa phương tại Florida đã chủ động áp dụng các biện pháp riêng. Thành phố Palm Coast hiện cấm độ xe đạp điện để vượt quá 30 mph (khoảng 48 km/giờ), trong khi hạt St. Johns phối hợp với trường học và lực lượng chức năng nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức lái xe an toàn.

Tuy nhiên, không phải ý kiến nào cũng đồng tình với việc siết chặt quy định. Một số nghị sĩ lo ngại các biện pháp mạnh tay có thể gây khó khăn cho những người phụ thuộc vào e-bike trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người hạn chế khả năng vận động.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xe đạp điện cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Dù ủng hộ việc ngăn chặn xe độ trái phép và hành vi lái xe nguy hiểm, họ cảnh báo rằng những hệ quả ngoài mong muốn có thể khiến một phương tiện giao thông vốn tiện lợi, chi phí thấp trở nên kém доступ hơn với người dân.

Một số ý kiến cho rằng việc tập trung siết e-bike thay vì e-moto hay e-moped, những phương tiện thường có công suất và tốc độ cao hơn có thể chưa xử lý đúng “gốc rễ” vấn đề. Trong khi đó, người chấp hành nghiêm quy định lại có nguy cơ phải gánh thêm thủ tục, còn các trường hợp cố tình vi phạm vẫn tiếp diễn.

Nếu được thông qua, các quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!