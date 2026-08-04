Chia sẻ trên được bà Nguyễn Minh Hương, Tổng Giám đốc SCEX đưa ra tại lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) và Công ty TNHH IVY, trong sự kiện họp báo giới thiệu Ngày Công nghệ TPHCM – Conviction 2026 vừa qua.

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) và Công ty TNHH IVY. Ảnh: XT

Theo bà Nguyễn Minh Hương, doanh nghiệp này không xem tài sản mã hoá chỉ là một xu hướng công nghệ, mà là hạ tầng của nền tài chính và kinh tế số trong tương lai. Để hiện thực hóa tiềm năng đó, cần sự kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đối tác trong hệ sinh thái; nhằm xây dựng một thị trường minh bạch, an toàn và đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Thông qua việc ký kết trên, hai đơn vị là SCEX và IVY sẽ phối hợp triển khai các chương trình phát triển hoạt động phổ cập kiến thức về tài sản số nói chung, đồng thời xây dựng chuỗi tọa đàm chuyên sâu về các chính sách, quy định liên quan đến công nghệ, blockchain, tài sản số.

Các chương trình hướng đến việc nâng cao nhận thức về đầu tư có trách nhiệm, tăng cường kiến thức về quản trị rủi ro và phổ biến các nguyên tắc tuân thủ về mặt pháp lý nói chung theo quy định của pháp luật đối với cá nhân và tổ chức tham gia thị trường.

Trong thời gian qua, tài sản mã hoá đang được xem là vấn đề thời sự “nóng” tại Việt Nam. Sau khi ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Có 5 hồ sơ được đánh giá là hợp lệ gồm: Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom; Công ty CP Tài sản số Việt Nam và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX).

Tiếp theo, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9.

Đáng chú ý, vào ngày 27/7/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1413/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045.

Trong đó, nhấn mạnh nội dung việc triển khai vận hành thí điểm thị trường tài sản mã hóa; chủ động đánh giá để nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý về tài sản số, tài sản mã hóa, sàn giao dịch tài sản số có giấy phép.

Trong nhóm giải pháp về thể chế và chính sách, Đề án nhấn mạnh về việc hoàn thiện khung pháp lý theo mô hình phân loại tài sản số, nghiên cứu ban hành luật Tài sản số theo hướng phân loại rõ các nhóm tài sản mã hóa nhằm tạo cơ sở quản lý phù hợp với bản chất từng loại hình, bao gồm: Tài sản mã hóa phục vụ thanh toán; Mã thông báo tiện ích (Utility Tokens); Mã thông báo chứng khoán hoặc tài sản thực số hóa (Security Tokens/RWA).

Nghị quyết cũng đề cập đến việc nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC).