Chia sẻ trên được ông Phạm Thái Lai, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Thông tin kinh tế thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đưa ra tại buổi họp báo khởi động Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2026, vào chiều 31/7, tại TPHCM.

Theo ông Phạm Thái Lai, doanh nghiệp phải là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Anh Ba

Theo ông Phạm Thái Lai, doanh nghiệp phải là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhà nước có thể kiến tạo thể chế, các viện, trường cung cấp tri thức và nguồn nhân lực, nhưng chính doanh nghiệp mới là chủ thể quyết định đầu tư, ứng dụng công nghệ và đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.

Đồng thời, ông kì vọng Conviction 2026 sẽ trở thành diễn đàn kết nối chính sách, công nghệ và đầu tư, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy ứng dụng AI, tài sản số và tạo ra những tác động lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Conviction 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-15/8 tại TPHCM, sự kiện được tổ chức bởi Hội Truyền thông – Điện tử TPHCM (EIC), Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) và hệ sinh thái Ninety Eight.

Với thông điệp "Real World, Real Movement" (Giá trị thực, Hành động thực), Conviction 2026 phản ánh sự chuyển dịch của Blockchain và AI từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, tập trung vào các mô hình có khả năng tạo ra giá trị và mở rộng quy mô.

Tiếp nối chủ đề "Kỷ nguyên cộng hưởng giữa Blockchain và AI" của năm 2025, Conviction 2026 mở rộng nội dung sang các chủ đề vĩ mô như phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), token hóa tài sản thực (RWAs), khung pháp lý cho tài sản số, stablecoin trong thanh toán và quyết toán xuyên biên giới, ứng dụng AI trong tài chính, quản trị rủi ro và các mô hình thử nghiệm chính sách có kiểm soát.

Trong ngày đầu tiên, sự kiện nổi bật với phiên tọa đàm "Chính sách, khung pháp lý về phát triển khoa học công nghệ, tài sản số, Blockchain cho thị trường Việt Nam", sẽ tập trung trao đổi về định hướng hoàn thiện khung pháp lý, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, tài sản số và Blockchain, qua đó góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngày thứ hai sẽ là không gian kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, cộng đồng phát triển AI và các nhà cung cấp giải pháp trong nước cũng như quốc tế.

Chương trình tập trung vào những bài toán ứng dụng thực tiễn như tự động hóa quy trình, tối ưu vận hành, AI Agent, AI-driven financial execution và các giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất.

Theo ông Nguyễn Quý Hoà, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TPHCM, Conviction 2026 không chỉ là một sự kiện công nghệ, mà sẽ trở thành diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư, startup và cộng đồng đổi mới sáng tạo để cùng chia sẻ tầm nhìn, thúc đẩy hợp tác và kiến tạo những cơ hội phát triển mới.