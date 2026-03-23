Do đó, thùng chứa phải được thiết kế để chịu áp lực tốt và hạn chế rung lắc. Đây là lý do quan trọng khiến xe chở chất lỏng đều có thùng hình tròn.

Một trong những lý do chính khiến xe chở chất lỏng đều có thùng hình tròn là khả năng phân bố áp lực. Ngược lại, nếu sử dụng thùng vuông hoặc chữ nhật, áp lực sẽ dồn vào các góc, làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Giảm hiện tượng sóng dồn

Khi xe di chuyển, chất lỏng bên trong sẽ dao động tạo thành sóng dồn. Đặc biệt là khi phanh gấp hoặc vào cua làm xe mất cân bằng. Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến an toàn.

Vì vậy, xe chở chất lỏng có thùng hình tròn để kiểm soát tốt hiện tượng này, đặc biệt với xe chở xăng dầu hoặc hóa chất.