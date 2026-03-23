Đặc tính của bê tông tươi khi vận chuyển Để hiểu vì sao bồn chứa bê tông phải quay liên tục, cần nắm rõ đặc điểm của bê tông tươi – hỗn hợp gồm xi măng, cát, đá và nước. Bê tông có những đặc tính: Bắt đầu đông kết ngay sau khi trộn

Dễ bị phân tầng nếu đứng yên

Nhạy cảm với thời gian và nhiệt độ Xe trộn bê tông (Ảnh minh họa AI).

Ngăn bê tông đông cứng sớm Một trong những lý do quan trọng nhất khiến bồn chứa bê tông phải quay liên tục là để làm chậm quá trình đông kết. Điều này đặc biệt cần thiết khi vận chuyển bê tông trong quãng đường xa hoặc thời tiết nóng. Khi bồn quay: Hỗn hợp được đảo đều liên tục

Quá trình thủy hóa diễn ra ổn định hơn

Giữ bê tông ở trạng thái dẻo trong thời gian dài

Tránh hiện tượng phân tầng vật liệu Nếu không quay, các thành phần trong bê tông sẽ tách lớp: Cốt liệu nặng (đá, cát) lắng xuống dưới, nước và xi măng nổi lên trên. Dẫn đến hỗn hợp mất tính đồng nhất. Nhờ quay liên tục, bồn chứa bê tông giúp duy trì sự đồng đều, đảm bảo chất lượng bê tông khi đổ.

Đảm bảo chất lượng khi thi công Chất lượng bê tông phụ thuộc lớn vào trạng thái hỗn hợp tại thời điểm sử dụng. Việc bồn chứa bê tông quay liên tục giúp: Giữ độ sụt ổn định

Đảm bảo cường độ sau khi đông cứng

Tránh tình trạng bê tông bị “chết”