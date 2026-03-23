Đặc tính của bê tông tươi khi vận chuyển
Để hiểu vì sao bồn chứa bê tông phải quay liên tục, cần nắm rõ đặc điểm của bê tông tươi – hỗn hợp gồm xi măng, cát, đá và nước. Bê tông có những đặc tính:
- Bắt đầu đông kết ngay sau khi trộn
- Dễ bị phân tầng nếu đứng yên
- Nhạy cảm với thời gian và nhiệt độ
Ngăn bê tông đông cứng sớm
Một trong những lý do quan trọng nhất khiến bồn chứa bê tông phải quay liên tục là để làm chậm quá trình đông kết. Điều này đặc biệt cần thiết khi vận chuyển bê tông trong quãng đường xa hoặc thời tiết nóng. Khi bồn quay:
- Hỗn hợp được đảo đều liên tục
- Quá trình thủy hóa diễn ra ổn định hơn
- Giữ bê tông ở trạng thái dẻo trong thời gian dài
Tránh hiện tượng phân tầng vật liệu
Nếu không quay, các thành phần trong bê tông sẽ tách lớp: Cốt liệu nặng (đá, cát) lắng xuống dưới, nước và xi măng nổi lên trên. Dẫn đến hỗn hợp mất tính đồng nhất.
Nhờ quay liên tục, bồn chứa bê tông giúp duy trì sự đồng đều, đảm bảo chất lượng bê tông khi đổ.
Đảm bảo chất lượng khi thi công
Chất lượng bê tông phụ thuộc lớn vào trạng thái hỗn hợp tại thời điểm sử dụng. Việc bồn chứa bê tông quay liên tục giúp:
- Giữ độ sụt ổn định
- Đảm bảo cường độ sau khi đông cứng
- Tránh tình trạng bê tông bị “chết”
Nguyên lý hoạt động của bồn trộn
Bồn trộn bê tông thường có dạng hình trụ nghiêng, bên trong có các cánh xoắn. Cơ chế hoạt động:
- Quay thuận → trộn đều bê tông
- Quay ngược → đẩy bê tông ra ngoài
- Nhờ đó, bồn chứa bê tông vừa có thể trộn, vừa có thể xả vật liệu một cách linh hoạt.
Hiện nay, các xe trộn bê tông đã được cải tiến với nhiều công nghệ hiện đại như:
- Điều chỉnh tốc độ quay theo điều kiện vận chuyển
- Tích hợp cảm biến theo dõi chất lượng bê tông