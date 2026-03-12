Làn sóng thay đổi lãnh đạo cấp cao đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tập đoàn lớn như Porsche, Nissan, Stellantis, Volvo, Renault, Jaguar Land Rover hay Hyundai đã tiến hành cải tổ vị trí Tổng giám đốc điều hành (CEO) hoặc ban lãnh đạo. Toyota và BMW cũng được dự báo sẽ có những thay đổi tương tự trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý là các hãng xe ngày càng ưu tiên những CEO trẻ hơn, có tư duy công nghệ và khả năng ra quyết định nhanh. Xu hướng này phản ánh những biến động sâu sắc mà ngành ô tô đang phải đối mặt trong giai đoạn chuyển đổi sang kỷ nguyên xe điện và công nghệ số.

Áp lực chuyển đổi sang xe điện và công nghệ

Trong nhiều thập kỷ, các nhà sản xuất ô tô truyền thống xây dựng lợi thế dựa trên quy mô sản xuất lớn, kỹ thuật cơ khí và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, khi quá trình điện khí hóa tăng tốc, những nền tảng này không còn là lợi thế tuyệt đối.

Xe điện có cấu trúc đơn giản hơn nhiều so với xe động cơ đốt trong, với số lượng linh kiện ít hơn đáng kể. Trong khi đó, phần mềm, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm và tính năng của xe. Điều này khiến trọng tâm cạnh tranh của ngành ô tô chuyển từ kỹ thuật cơ khí sang công nghệ.

Cựu CEO của Toyota Koji Sato thông báo từ chức vào ngày 6/2/2026 sau 3 năm lãnh đạo. Ảnh: Carscoops

Nhiều công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon cũng đang tiến sâu vào lĩnh vực xe tự lái và nền tảng phần mềm cho ô tô. Cùng lúc đó, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng tung ra thị trường những mẫu xe điện có giá cạnh tranh nhưng được trang bị công nghệ hiện đại.

Trước áp lực cạnh tranh từ cả hai phía, nhiều hãng xe truyền thống buộc phải điều chỉnh chiến lược nhanh hơn. Trong đó, việc thay CEO được xem là một cách để thúc đẩy quá trình chuyển đổi và tìm kiếm hướng đi mới.

Theo các nhà phân tích, hội đồng quản trị tại các tập đoàn ô tô hiện giám sát chặt chẽ hơn đối với ban lãnh đạo. Một quyết định sai lầm trong chiến lược điện khí hóa có thể khiến doanh nghiệp thiệt hại hàng tỷ USD. Vì vậy, nhiệm kỳ của CEO cũng có xu hướng ngắn hơn, nhằm tạo sự linh hoạt trong điều hành.

Cựu CEO của Porsche Oliver Blume. Ảnh: Carscoops

Bài toán cân bằng giữa nguồn thu trước mắt và định hướng tương lai

Bên cạnh áp lực chuyển đổi công nghệ, các CEO ngành ô tô còn phải giải quyết một bài toán khó khác: cân bằng giữa việc đầu tư cho tương lai và duy trì lợi nhuận từ các dòng xe truyền thống.

Dù xe điện đang trở thành xu hướng chủ đạo, xe chạy xăng và xe hybrid vẫn là nguồn doanh thu chính của nhiều hãng xe lớn. Khoản lợi nhuận này đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án phát triển xe điện, pin và phần mềm.

Thực tế cho thấy một số hãng đã đẩy mạnh điện khí hóa quá nhanh và phải trả giá. General Motors, Ford, Honda và Stellantis đã "lỗ" hàng chục tỷ USD liên quan đến các nhà máy sản xuất xe điện và dự án pin chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Điều này khiến nhiều tập đoàn phải điều chỉnh chiến lược, thay vì chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện trong thời gian ngắn.

Cựu CEO của Stellantis Carlos Tavares. Ảnh: Carscoops

Song song với việc phát triển xe điện, các hãng ô tô cũng đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới. Renault tham gia sản xuất máy bay không người lái cho quân đội Pháp, trong khi Hyundai phát triển mảng robot công nghiệp với mục tiêu đưa robot hình người vào các nhà máy tại Mỹ.

Trong bối cảnh đó, vai trò của CEO ngành ô tô cũng thay đổi đáng kể. Họ không chỉ điều hành một nhà sản xuất xe mà còn phải quản lý các hoạt động liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot và nền tảng phần mềm vốn phát triển rất nhanh. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng các hãng xe đang tìm kiếm thế hệ lãnh đạo mới có nền tảng công nghệ và tư duy linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, việc cải tổ một tập đoàn ô tô có lịch sử hàng trăm năm không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Quy mô nhân sự lớn, mạng lưới nhà máy toàn cầu và các thỏa thuận lao động phức tạp khiến quá trình chuyển đổi trở nên chậm chạp.

Dù vậy, làn sóng thay CEO tại các tập đoàn ô tô lớn cho thấy một thông điệp rõ ràng về sự thay đổi. Trong bối cảnh ngành công nghiệp đang vận động nhanh chóng, việc điều chỉnh chiến lược và tìm kiếm lãnh đạo mới được xem là bước đi cần thiết để thích nghi với kỷ nguyên công nghệ mới.

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!