Người vướng bê bối tình ái với CEO Nvidia Jensen, Alice Huang đã xây dựng một mạng lưới quan hệ doanh nghiệp và đối tác kinh doanh phức tạp, trong đó có những mối liên hệ với Kang Wei.

Ngày 10/11, Financial Times (FT) đưa tin Alice Huang - nhân vật chính trong bê bối đời tư của CEO Nvidia Jensen Huang - có mối quan hệ tình cảm và hợp tác kinh doanh kéo dài nhiều năm với Jiang Wei, nhà sáng lập công ty đầu tư tư nhân Heyi Capital.

Hai người được biết đến là một cặp đôi có ảnh hưởng trong giới tài chính Trung Quốc. Một số người từng gặp họ tại các buổi giao lưu xã hội cho rằng cả hai là vợ chồng.

Alice Huang (áo hồng) và Kang Wei. Ảnh: X

Hãng tin tài chính Trung Quốc Caixin cũng dẫn nhiều nguồn tin cho biết Alice Huang từng cùng Kang Wei quản lý một số quỹ đầu tư tư nhân và hai người đã kết hôn. Tuy nhiên, tình trạng quan hệ hiện tại của họ chưa được xác định.

Theo FT, trước khi vụ bê bối khiến Alice Huang trở thành tâm điểm chú ý, bà đã xây dựng một mạng lưới quan hệ doanh nghiệp và đối tác kinh doanh phức tạp, trong đó có những mối liên hệ với Kang Wei.

Huang được giới thiệu với Heyi Capital khi đang làm việc tại Công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC) và được cho là gia nhập doanh nghiệp này năm 2015.

Heyi Capital do Kang Wei thành lập năm 2010, chuyên đầu tư vào nhiều lĩnh vực công nghệ, trong đó có ngành trò chơi điện tử.

Vào khoảng thời gian Huang gia nhập công ty, Kang Wei nắm khoảng 48,75% cổ phần Heyi Capital, phía Alice Huang sở hữu khoảng 25%, trong khi 26,25% còn lại thuộc về một đối tác khác là Zhu Xiaoming.

Theo Caixin, Kang Wei từng bị cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc xử phạt. Trong hai đợt vào năm 2018 và 2025, cơ quan quản lý chứng khoán nước này đã phạt ông tổng cộng 2,9 triệu NDT vì sử dụng nhiều pháp nhân đầu tư để giành quyền kiểm soát một doanh nghiệp nhưng không công bố thông tin theo quy định.

Huang vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh với Kang Wei. Khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, cả hai chuyển hướng sang lĩnh vực này và trở thành những doanh nhân khởi nghiệp AI.

Họ sử dụng một câu lạc bộ tư nhân tại khách sạn Radisson ở Thượng Hải làm địa điểm hoạt động. Từ đây, hai người cũng huy động vốn cho một dự án trung tâm dữ liệu mới tại Đông Nam Á.

Huang còn chuyển đổi Megaspeed, công ty con tại Singapore của 7Road - một doanh nghiệp trò chơi điện tử quy mô vừa - thành đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu AI.

Alice Huang (áo đỏ) và CEO Nvidia Jensen Huang (đeo kính). Ảnh: X

Hiện chưa rõ Alice Huang và Jensen Huang bắt đầu có quan hệ tình cảm từ thời điểm nào.

Tháng 12/2023, Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc, gặp CEO Nvidia Jensen Huang cùng một nhóm cộng sự tại nhà hàng Italy ở Singapore.

Trong bức ảnh được xác minh, Alice Huang tươi cười đứng cạnh CEO Nvidia Jensen Huang, người mặc chiếc áo khoác da đen quen thuộc, tay cầm ly rượu vang đỏ.

Thời điểm đó, Alice Huang vừa tái cơ cấu một doanh nghiệp có kế hoạch mua hàng tỷ USD chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia.

Mỹ đã áp đặt lệnh hạn chế bán các dòng chip tiên tiến cho doanh nghiệp Trung Quốc nhưng người phụ nữ này tìm cách vượt qua rào cản bằng cách đưa công ty Megaspeed sang Singapore thông qua một cấu trúc sở hữu phức tạp.

Chỉ bốn ngày sau khi thay đổi quyền sở hữu, Megaspeed được Nvidia công nhận là đối tác điện toán đám mây, tạo điều kiện tiếp cận những dòng chip AI đang được săn đón.

Mối quan hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang sau đó trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.

New York Times cho biết giới chức Mỹ kết luận người phụ nữ này là nhân sự tình báo nước ngoài, được tuyển mộ để hoạt động gián điệp.

Hôm 9/11, Jensen Huang thừa nhận từng có quan hệ ngoài hôn nhân. Nvidia cho biết đang tiến hành điều tra nội bộ. Tuy nhiên, nhiều chi tiết về mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được làm rõ.

FT cho biết các tài khoản WeChat và email của Alice Huang đã bị xóa, đồng thời không thể liên lạc với người phụ nữ này qua điện thoại. Kang Wei cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận của tờ báo thông qua điện thoại và WeChat.

FT nhận định: "Mối quan hệ này cho thấy mạng lưới quan hệ phức tạp và gây tranh cãi xoay quanh Alice Huang, đồng thời đặt ra thêm nhiều câu hỏi về quyết định của CEO Nvidia khi để các mối quan hệ kinh doanh và đời tư của mình gắn bó sâu sắc với bà".

(Theo ChosunBiz)