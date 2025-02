Sam Wilson của Anthony Mackie phải vượt qua cái bóng lớn từ nhân vật Steve Rogers (Chris Evans) khi nhận chiếc khiên của Captain America trong phần phim ra mắt toàn cầu từ 14/2.

Anthony Mackie tại sự kiện ra mắt toàn cầu "Captain America 4". Ảnh: JJ

Sau Avengers: Endgame (2019), các thành viên nhóm Avengers gốc lần lượt cho sự chuyển giao cho thế hệ tiếp theo. Nếu như Black Widow từ Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sang Yelena Belova (Florence Pugh) hay Hawkeye từ Clint Barton (Jeremy Renner) sang Kate Bishop (Hailee Steinfeld) có phần suôn sẻ, tấm khiên và danh hiệu Captain America lại phức tạp hơn nhiều.

Hình tượng Steve Rogers (Chris Evans) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) từ lâu được coi là biểu tượng của một siêu anh hùng mẫu mực, luôn đứng về phía công lý. Sau khi gia nhập nhóm Avengers, anh nhanh chóng được giao vai trò lãnh đạo, là kim chỉ nam cho hoạt động của nhóm.

Anthony Mackie trở thành Captain America da màu trong phần phim mới. Ảnh: Marvel

Sau Avengers: Endgame, Steve Rogers giờ đã già nua và quyết định trao lại tấm khiên cho Sam Wilson. Nhưng đây lại là gánh nặng ngoài tưởng tượng. Sam không sở hữu huyết thanh siêu chiến binh. Không những thế, mini-series The Falcon and the Winter Soldier (2021) ra mắt ngay sau đó cho thấy lý do lớn hơn: anh là người da màu. Nước Mỹ hay cả thế giới chưa chuẩn bị để nhìn nhận một thủ lĩnh siêu anh hùng da màu. Sam buộc phải đối mặt để thay đổi định kiến của mọi người.

Trong một bài phỏng vấn, Anthony Mackie tiết lộ: "Nhiệm vụ của tôi không chỉ để trẻ em da màu nhìn thấy Captain America là người da màu, mà còn để trẻ em trên toàn thế giới nhìn vào. Hồi bé, siêu anh hùng tôi thích là Superman. Tôi chưa từng đến hành tinh của anh ấy hay không thể là người da trắng, nhưng nhìn cách Superman hành động, tôi muốn khoác tấm áo choàng đỏ. Do đó, tôi nghĩ mọi thứ dựa vào bản thân nhân vật. Điểm mấu chốt là bạn nhìn vào lý tưởng đó và được truyền cảm hứng”.

Dù hơn Chris Evans 3 tuổi và thấp hơn 5cm, Anthony Mackie vẫn mang tới dấu ấn riêng trong "Captain America 4" khi lần đầu chính thức nhận chiếc khiên huyền thoại. Ảnh: JJ

Đây là di sản Steve Rogers để lại và giờ Sam Wilson phải kế thừa, tiếp tục truyền cảm hứng. Không những thế, Captain America: Brave New World vừa phải nối tiếp thành công 3 phần trước, mà còn mở đường cho Avengers: Doomsday năm sau.

Anthony Mackie chia sẻ: “Khán giả nên phấn khích vì lần đầu thấy Sam Wilson trong vai Captain America trên màn ảnh rộng. Anh ấy có trang phục mới và nhiều điều thú vị tôi còn chưa khám phá hết. Bạn sẽ thấy nhiều nhân vật khác nhau, quá trình xây dựng lại MCU và giai đoạn tiếp theo là gì, hướng đi của nó. Giống như Captain America: The First Avenger khởi động mọi thứ, bộ phim này cũng là bước đệm cho MCU bước vào giai đoạn mới".

Cuộc đấu giữa Captain America da màu và Hulk đỏ thực sự mãn nhãn. Ảnh: Marvel

Captain America 4 hứa hẹn là bom tấn xứng tầm cho fan MCU và thương hiệu Captain America. Phim mở ra giai đoạn mới của Marvel với thế hệ siêu anh hùng cùng màu sắc khác biệt. Được đầu tư tới 180 triệu USD (4.500 tỷ đồng), phim tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ những màn hành động, giao chiến và kỹ xảo hoành tráng.

Tác phẩm hứa hẹn bùng nổ phòng vé và hiện dẫn đầu doanh thu rạp chiếu tại Việt Nam.