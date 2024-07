Sau Avengers: Endgame (2019), Marvel Studios đang xây dựng một nhóm Avengers mới với các thành viên có thể thay thế thế hệ cũ. Riri Williams (Dominique Thorne) trong Black Panther: Wakanda Forever (2022) dự kiến sẽ là Iron Man mới, Yelena Belova (Florence Pugh) là Black Widow mới, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) là Hawkeye mới thì Falcon/Sam Wilson (Anthony Mackie) là người tiếp quản chiếc khiên biểu tượng. Anh chính thức mang danh hiệu Captain America và phải đối mặt siêu ác nhân Red Hulk trong Captain America: Brave New World (Captain America: Thế Giới Mới).

Sam Wilson chính thức mang danh hiệu Captain America.

Sau các sự kiện trong mini-series The Falcon and the Winter Soldier (2021), Sam Wilson nhận danh hiệu Captain America. Trong khi đó, tướng Thunderbolt Ross (Harrison Ford) đang tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông và Sam hay nhóm Avengers nói chung, từng có mâu thuẫn trong quá khứ bởi Hiệp định Sokovia về kiểm soát các siêu anh hùng.

Tuy nhiên, Ross lại muốn lợi dụng hình ảnh Captain America nên đưa ra lời đề nghị hợp tác và muốn biến biệt danh này thành một chức vụ chính thức trong quân đội. Hành động một lần nữa khiến cả hai nảy sinh rạn nứt.

Biến cố ập đến khi trong một bài phát biểu, Ross bất ngờ bị Isaiah Bradley (Carl Lumbly) ám sát. Isaiah từng được tiêm huyết thanh siêu chiến binh để thay thế vị trí Captain America sau khi Steve Rogers (Chris Evans) biến mất. Nhưng vì là người da màu, ông bị chính phủ Mỹ che giấu danh phận suốt nhiều năm. Dường như Isaiah cũng bị thế lực bí ẩn biến thành một phiên bản Winter Soldier để thực hiện những phi vụ đen tối.

Từ đây, Sam bắt đầu khám phá ra những kẻ thù giấu mặt đang thao túng cán cân quyền lực và trật tự thế giới. Sam và cộng sự Joaquin Torres (Danny Ramirez) - người trở thành Falcon mới - buộc phải đối mặt với nhiều nhóm đặc vụ máu lạnh hay thậm chí với chính những người đồng đội cũ. Một cuộc chiến hoành tráng và vô cùng khốc liệt hứa hẹn bùng nổ trong phim.

Cuối teaser gây bùng nổ với sự xuất hiện của Red Hulk.

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, M.O.D.O.K và Leader đã sử dụng bức xạ từ Hulk để biến Ross trở thành Red Hulk. Với sức mạnh không thua kém gì Hulk và bản tính tàn bạo, Red Hulk chắc chắn sẽ là đối thủ khó nhằn nhất đối với một Captain America không có siêu năng lực như Sam.

Captain America: Brave New World dự kiến khởi chiếu ngày 14/2/2025 tại các rạp trên toàn quốc.

Quỳnh An