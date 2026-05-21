Theo Newsis, Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul vừa đệ đơn xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui - chủ kênh YouTube Học viện Garosero vì hành vi "phát tán thông tin sai sự thật về diễn viên Kim Soo Hyun hòng trục lợi tài chính".

Cảnh sát xin lệnh bắt giữ YouTuber Kim Se Ui - người phát tán tin sai sự thật về Kim Soo Hyun.

Trong đơn, cơ quan chức năng cho rằng nghi phạm phát tán thông tin sai sự thật với mục đích bôi nhọ Kim Soo Hyun. Những nội dung vi phạm gồm: "Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô ở tuổi vị thành niên" hay thông tin Kim Sae Ron tự tử "do bị phía Kim Soo Hyun gây áp lực đòi nợ"...

"Tất cả tin nhắn nghi phạm đưa ra - được cho là bằng chứng hẹn hò của 2 ngôi sao - đều giả mạo", nguồn tin từ cảnh sát cho biết.

Từ những tin nhắn không liên quan, Kim Se Ui đã cố tình chỉnh sửa ảnh, đổi tên người đối thoại thành Kim Soo Hyun, khiến mọi người tin rằng 2 diễn viên đã trò chuyện và có mối quan hệ yêu đương.

Ngoài ra, đoạn băng ghi âm giọng nói của cố diễn viên Kim Sae Ron cũng được cảnh sát tin là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Vụ scandal hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp của Kim Soo Hyun. Trước bê bối, anh là sao đắt giá nhất Hàn Quốc.

Vụ việc khiến công việc, cuộc sống Kim Soo Hyun ảnh hưởng nghiêm trọng. Tài tử hiện đang được điều trị tâm thần. Phiên thẩm vấn quyết định việc bắt giữ dự kiến diễn ra ngày 26/5 tại Tòa án Trung tâm Seoul.

Scandal giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron bắt nguồn từ cáo buộc của gia đình Kim Sae Ron rằng nam diễn viên này đã hẹn hò từ khi cô mới 15 tuổi, kéo dài trong 6 năm.

Gia đình Kim Sae Ron nói mối quan hệ này là bất hợp pháp và cáo buộc Kim Soo Hyun đã đẩy Kim Sae Ron vào tình huống khó khăn khi công ty của anh đòi cô trả nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng), dẫn đến quyết định tự tử của cô vào tháng 2/2025.

Gia đình Kim Sae Ron đã công khai nhiều bằng chứng, bao gồm tin nhắn và thư tay, nhằm buộc tội Kim Soo Hyun. Họ yêu cầu anh thừa nhận mối quan hệ và xin lỗi công khai.

Kim Soo Hyun và diễn viên quá cố Kim Sae Ron.

Phía Kim Soo Hyun phủ nhận cáo buộc về mối quan hệ khi Kim Sae Ron còn vị thành niên và cho biết đã trả nợ thay cho cô sau khi mối quan hệ kết thúc.

Scandal gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đối với Kim Soo Hyun, ảnh hưởng đến tên tuổi và sự nghiệp tài tử. Nhiều thương hiệu, đoàn phim hủy hợp đồng với anh.

Tài tử sau đó phải mở họp báo khẩn, bật khóc phủ nhận chuyện quan hệ với trẻ vị thành niên và tuyên bố kiện những người phát tán cáo buộc, đòi bồi thường khoảng 12 tỷ won.

Kim Soo Hyun sinh năm 1988, từng là sao đắt giá nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Anh đóng nhiều dự án nổi tiếng như Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Hạ cánh nơi anh… Tài tử từng đứng đầu danh sách nam diễn viên phim truyền hình có cát-sê cao nhất xứ kim chi suốt nhiều năm, với trung bình 165.000 USD (4,4 tỷ đồng) mỗi tập phim truyền hình. Anh cũng là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng của quốc tế.

Kim Soo Hyun chia sẻ trong buổi họp báo về loạt cáo buộc

