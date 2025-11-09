Ngày 9/11, tờ Variety đưa tin nam diễn viên Jeremy Renner chính thức lên tiếng phủ nhận cáo buộc quấy rối được đưa ra bởi Yi Zhou – đạo diễn kiêm nhà làm phim người Trung Quốc.

Theo lời tố cáo, Yi Zhou cho biết Jeremy từng gửi hình ảnh riêng tư nhạy cảm và có hành vi khiến cô phải tự khóa mình trong phòng vì sợ hãi trong một lần gặp gỡ. Tuy nhiên, đại diện của Jeremy khẳng định với Variety: “Những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật”.

Nam diễn viên Jeremy Renner.

Yi Zhou cho biết cả hai quen biết từ tháng 6, khi Jeremy “liên tục gửi tin nhắn khiếm nhã” và “dụ dỗ bằng lời nói tình cảm”. Trong buổi gặp tháng 8 để bàn về phim tài liệu Chronicles of Disney, cô kể rằng nam tài tử uống hết một chai rượu vang, trở nên hung hăng khiến cô phải trốn đi.

Cả 2 từng hợp tác trong nhiều dự án, trong đó có Stardust Future: Stars and Scars – phim hoạt hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà Jeremy đảm nhận vai trò lồng tiếng. Variety cho biết bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 11 tới.

Nữ đạo diễn Trung Quốc – Yi Zhou.

Jeremy Renner sinh năm 1971, là tài tử nổi tiếng người Mỹ, từng 2 lần được đề cử Oscar nhờ các vai diễn trong The Hurt Locker (2009) và The Town (2010). Ngoài vai Hawkeye trong vũ trụ Marvel, anh còn ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Mission: Impossible, The Bourne Legacy, American Hustle và Arrival.

Đầu năm 2023, Jeremy từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi dọn tuyết tại nhà riêng, bị thương nặng và phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Sau khi hồi phục, anh trở lại với công việc và tiếp tục đảm nhận vai chính trong loạt phim Mayor of Kingstown.

Vai diễn Hawkeye gắn liền với Jeremy Renner: