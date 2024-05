Đã hơn 15 năm kể từ lần cuối chú mèo mướp lông vàng Garfield xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim của riêng mình. The Garfield Movie (Garfield - Mèo béo siêu quậy) ra rạp cuối tuần qua đã lên ngôi á quân bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ với doanh thu gần bằng quán quân Furiosa: A Mad Max Saga (25 triệu USD).

Cảnh trong phim "Garfield - Mèo béo siêu quậy". Ảnh: PEOPLE

Cuối tuần này, Garfield - Mèo béo siêu quậy sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào trúng dịp 1/6, hứa hẹn khuấy đảo phòng vé. Lồng tiếng cho mèo Garfield là nam diễn viên Chris Pratt - tài tử nổi tiếng với loạt phim: Avengers, Guardians of the Galaxy, Jurassic World với doanh thu tỷ USD.

Trước khi nổi danh toàn cầu, nam diễn viên sinh năm 1979 từng vô gia cư, phải sống trong xe tải và làm vũ công thoát y. Khi làm việc tại một nhà hàng, anh gặp Rae Dawn Chong, người đã giúp Chris Pratt bắt đầu sự nghiệp diễn viên.

Chris Pratt lồng tiếng cho mèo béo. Ảnh: Sony

Với những bộ phim hoạt hình chất lượng đi cùng các nhân vật nổi tiếng, Hollywood không tiếc gì khi mời những diễn viên hạng A lồng tiếng cho nhân vật của mình. Với lần tái xuất này, nhà sản xuất của Garfield - Mèo béo siêu quậy quyết định mời Chris Pratt lồng tiếng cho mèo béo.

Nam diễn viên là lựa chọn số 1 cho giọng nói của nhân vật này, sau thành công của anh với các phim hoạt hình: The Lego Movie, Onward và đặc biệt là bom tấn bất ngờ nhất năm ngoái: The Super Mario Bros.

Chris Pratt tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Sony

Theo Chris Pratt, anh là sự lựa chọn đầu tiên của đạo diễn Mark Dindal để đóng vai chính. Khi thảo luận lần đầu về vai diễn, Mark Dindal cho biết ông nhắm tới Chris Pratt cho vai này từ lâu. Mark Dindal từng đứng sau thành công của: The Great Mouse Detective, The Little Mermaid, Aladdin...

Chris Pratt không phải ngôi sao Marvel duy nhất xuất hiện trong Garfield - Mèo béo siêu quậy. Samuel L. Jackson sẽ lồng tiếng cho nhân vật người cha đã thất lạc từ lâu của Garfield. Bên cạnh đó, những cái tên nổi tiếng khác cũng lồng tiếng trong phim bao gồm: Nicholas Hoult, Snoop Dogg, Hannah Waddingham, Ving Rhames.

Garfield - Mèo béo siêu quậy khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 31/5.

Quỳnh An