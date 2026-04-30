Ving Rhames đồng hành cùng Tom Cruise trong loạt phim "Nhiệm vụ bất khả thi". Ảnh: X

Cập nhật mới nhất, Ving Rhames đang hồi phục tốt sau cơn đột quỵ tại nhà hàng ở Los Angeles, Mỹ hôm thứ 4 vừa qua.

Trước đó, khi đang ăn cùng gia đình tại một nhà hàng, nam diễn viên đã gục xuống bàn sau cơn đột quỵ. Khi cấp cứu đến, Ving Rhames ở tình trạng bất tỉnh. Nam diễn viên được chuyển tới bệnh viện địa phương ngay sau đó.

Đại diện của diễn viên chia sẻ với TMZ rằng anh đã liên lạc với Ving Rhames và nam diễn viên đang ổn.

Ving Rhames sinh năm 1959, bắt đầu được biết đến khi tham gia một vở kịch của Shakespeare năm 1983 nhưng chỉ thực sự "đổi đời" khi được Quentin Tarantino giao vai gangster Marsellus Wallace trong Pulp Fiction năm 1994 đóng cùng John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman.

Sau đó, Ving Rhames tiếp tục gây chú ý với vai kẻ khủng bố Nathan “Diamond Dog” Jones trong bom tấn Con Air năm 1997 của Nicolas Cage với doanh thu hơn 200 triệu USD thời điểm đó.

Năm 2002, Ving Rhames tham gia lồng tiếng cho hoạt hình Lilo & Stitch của Disney. Tuy nhiên, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất với vai hacker Luther Stickell - người đồng hành với điệp vụ Ethan trong tổ chức IMF do Tom Cruise đóng trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi đình đám.

Đời tư, Ving Rhames có 2 con, con gái 26 tuổi và con trai 24 tuổi với người vợ thứ 2 mà anh cưới năm 2000. Nam diễn viên còn có 1 con riêng với người vợ đầu mà anh kết hôn năm 1994.