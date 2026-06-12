Theo Minh báo, Trần Cẩm Hồng gần đây tham gia 1 show truyền hình giãi bày về cuộc sống, những trăn trở của người làm cha với con cái...

Diễn viên Trần Cẩm Hồng.

Tài tử khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã âm thầm lập di chúc từ cách đây vài năm. Khi anh qua đời, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho vợ và cậu con trai duy nhất.

"Tôi nghĩ không có gì né tránh hay che giấu, bởi chuyện sinh tử ở đời là tất yếu", anh nói. Qua việc lập di chúc, Trần Cẩm Hồng muốn dạy cho con trai về tâm lý tự lập, trưởng thành.

Năm 2011, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Trần Cẩm Hồng tuyên bố giải nghệ vì muốn dành trọn thời gian chăm sóc con trai mắc chứng tự kỷ. Diễn viên kể từng suy sụp, trầm cảm khi biết con phát triển không bình thường. Anh dần vực dậy tinh thần, quyết tâm đồng hành, làm điểm tựa cho con.

Diễn viên Trần Cẩm Hồng bên vợ con. Cậu con trai duy nhất của anh mắc bệnh tự kỷ.

Hơn 10 năm vắng bóng, Trần Cẩm Hồng nói không hối hận vì làm tròn trách nhiệm người cha. Nhờ sự kiên nhẫn cùng các kỹ năng giáo dục đặc biệt từ gia đình lẫn nhà trường, con trai nam diễn viên dần cải thiện bệnh tình.

Hiện con trai Trần Cẩm Hồng hoàn thành tốt chương trình học. Cậu cũng bộc lộ năng khiếu âm nhạc, đặc biệt là piano. Hồi năm ngoái, con trai tài tử đã tổ chức buổi biểu diễn piano công khai đầu tiên có bán vé. Nam diễn viên xem đây là phần thưởng vô giá nhất cuộc đời, có ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ danh hiệu hay cúp vàng nào.

Trần Cẩm Hồng sinh năm 1967, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều quốc gia châu Á. Anh ghi dấu ấn trong loạt phim truyền hình nổi tiếng như: Thử thách nghiệt ngã, Hồ sơ trinh sát IV, Loạn thế tình thù, Vạn phụng chi vương…

Anh thường đảm nhận vai nam chính hoặc những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Lối diễn xuất chừng mực, nội lực và khả năng hóa thân đa dạng giúp anh được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời tạo dựng vị trí vững chắc trong Đài TVB.

Diễn viên Trần Cẩm Hồng trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu