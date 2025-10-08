Ra mắt năm 1982, Tron được xem là bộ phim tiên phong trong việc sử dụng kỹ xảo điện ảnh và công nghệ CGI. Gần 3 thập kỷ sau, Disney tái khởi động thương hiệu với Tron: Legacy (2010) mang đến hình ảnh choáng ngợp, âm nhạc huyền thoại từ Daft Punk và một cộng đồng người hâm mộ trung thành. Tuy vậy, sau Legacy, khán giả phải chờ đợi suốt 15 năm mới được thấy phần phim tiếp theo Tron: Ares (Trò chơi ảo giác: Ares).

Tron: Ares có chi phí sản xuất lên tới 170 triệu USD (tương đương 4.250 tỷ). Phần chuẩn bị kéo dài nhiều năm vì phải đảm bảo những yếu tố cực kỳ phức tạp.

Một cảnh trong phim.

Cameron Waldbauer, điều phối viên hiệu ứng đặc biệt nói: “Ngay từ đầu, đạo diễn Joachim Rønning đã muốn làm nhiều thứ thực tế. Anh ấy nghĩ rằng nếu Tron bước ra đời thực, những điều thực tế sẽ phải xảy ra và bạn có thể tận hưởng sự tương tác đó. Điều đó đã cho chúng tôi cơ hội làm những điều mà có lẽ bạn không thể làm được trong các bộ phim khác vì chúng không có yếu tố công nghệ sau mỗi cảnh hành động”.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn màu sắc là quá trình sản xuất “phải đối mặt với thách thức tạo ra những bộ đồ trông như được tạo ra bằng máy tính nhưng cũng hợp lý và trông đúng với thế giới thực. Và phải đủ thoải mái để dàn diễn viên có thể mặc chúng tới 10 giờ mỗi ngày”. Đội ngũ thiết kế cũng phải cân nhắc đến khả năng trời mưa, làm thế nào để giữ cho bộ đồ phát sáng mà không có nguy cơ điện giật. Để đạt được mục tiêu, các nhà sản xuất đã nhờ đến Xưởng Wētā của New Zealand để chế tạo bộ đồ.

Jared Leto không chỉ đảm nhiệm vai chính mà còn là một trong những nhà đầu tư của "Tron: Ares".

Nhà sản xuất Jeffrey Silver chia sẻ: “Bộ đồ phát sáng của chúng tôi là một trong những bộ trang phục phức tạp nhất trong lịch sử điện ảnh. Wētā đã chế tạo chúng từ vật liệu polyurethane đúc khuôn và các tấm đèn LED chiếu sáng. Mỗi bộ đồ đều có nguồn sáng riêng bên trong một đĩa Tron gắn trên ba lô và có thể được điều khiển từ xa thông qua bảng điều khiển độ sáng; mỗi mũ bảo hiểm cũng có nguồn điện riêng. Chúng phải trông thật hoàn hảo nhưng vẫn đủ chắc chắn để chịu được các pha hành động mạo hiểm khắc nghiệt hàng ngày".

Các đèn LED được cấp nguồn bằng pin 12V với 30 phút ở độ sáng tối đa. Các bộ đồ được chế tạo bằng 5 loại urethane với độ cứng khác nhau, với các bộ phận linh hoạt hơn ở chân và các bộ phận cứng hơn trên áo giáp. Tất cả đều được gắn trên một lớp nền bằng vải in Lycra. Bộ đồ của Ares có khoảng 110 chi tiết được đúc từ khuôn silicon; 18 bộ đồ, bao gồm cả bộ phận rời và bộ phận hoàn chỉnh, đã được chế tạo cho Jared Leto và các diễn viên đóng thế và quay phim của anh với tổng cộng hơn 700 chi tiết.

Phim được kỳ vọng tiếp tục là đột phá về mặt công nghệ hình ảnh.

Việc thiết kế đĩa ánh sáng đặc trưng của Tron trong Tron: Ares cũng khá phức tạp. Đoàn phim chọn các hình lục giác và tam giác mới lạ thay cho hình tròn truyền thống để khán giả biết ai là nhân vật chính. Việc thiết kế đĩa cũng đồng nghĩa với việc phải phối hợp với trang phục vì các đĩa phải được gắn ở mặt sau của bộ đồ của nhân vật.

Phần phim ra mắt ngày 10/10 tới đây được khán giả và giới chuyên môn kỳ vọng như một cú đột phá về mặt công nghệ và thị giác lấy bối cảnh một thế giới bị thao túng bởi AI. Đặc biệt, bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám gồm: Jared Leto - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2014 với phim Dallas Buyers Club; Greta Lee - đề cử giải Emmy 2024 nhờ vai diễn ấn tượng trong phim Muôn kiếp nhân duyên - Past Lives; Jeff Bridges - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2011 cho phim Crazy Heart...

Tron: Ares ra rạp Việt từ 10/10/2025 cùng thời điểm với thế giới.