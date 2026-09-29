Phim điện ảnh Henry’s First Dates (Quyết cua anh này) do nam thần Nadech Kugimiya và nữ thần Minnie (i-dle) đóng chính đang nhận được sự quan tâm của khán giả yêu phim Thái lẫn người hâm mộ K-pop. Đặc biệt, sự kết hợp lần đầu tiên trên màn ảnh giữa Nadech và Minnie càng khiến bộ phim trở thành một trong những tựa phim tình cảm hài được mong đợi.

Nadech Kugimiya và Minnie trong "Quyết cua anh này".

Trong phim, Nadech Kugimiya đảm nhận vai Henry - một anh chàng điển trai, vui vẻ, lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng và sở hữu một khách sạn nhỏ. Sau một tai nạn, trí nhớ của Henry dừng lại ở ngày sinh nhật của bố. Kể từ đó, mỗi sáng thức dậy, ký ức của anh lại “reset” khiến Henry quên hết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm trước.

Cuộc sống của Henry thay đổi khi anh gặp Lucy, do Minnie của nhóm i-dle thủ vai. Lucy xinh đẹp, cá tính, yêu thích những chuyến phiêu lưu và đặc biệt đam mê khinh khí cầu. Điều trớ trêu là dù mỗi ngày Henry đều quên rằng mình từng gặp Lucy, anh vẫn liên tục rơi vào lưới tình với cô.

Nếu với Henry, mỗi ngày đều là một lần đầu tiên gặp gỡ và hẹn hò thì với Lucy đó lại giống như buổi hẹn thứ 50. Cô phải làm quen với Henry, chinh phục trái tim anh và khiến anh yêu mình một lần nữa rồi tất cả lại bắt đầu từ đầu vào sáng hôm sau.

Câu chuyện tình yêu “nhớ nhớ, quên quên” giữa Henry và Lucy tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Mỗi lần gặp lại, Henry lại khám phá một điều mới mẻ ở Lucy, trong khi Lucy phải tìm những cách khác nhau để khiến Henry rung động.

Nadech được mệnh danh là nam thần màn ảnh Thái Lan. Ngoài đời, anh kết hôn với ngôi sao hàng đầu Thái Lan Yaya Urassaya.

Quyết cua anh này được lấy cảm hứng từ bộ phim tình cảm đình đám 50 First Dates của Hollywood. Tuy nhiên, câu chuyện trong phiên bản Thái mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới khi người mắc chứng mất trí nhớ lại là Henry, thay vì nhân vật nữ như trong bản gốc.

Dù lần đầu đóng phim nhưng Minnie đã nhận nhiều lời khen từ diễn viên nhiều kinh nghiệm Nadech. Anh khen ngợi Minnie có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh. Bên cạnh đó, Minnie rất chăm chỉ và nghiêm túc học hỏi mọi người trên phim trường. Cô nàng còn học điều khiển drone và khinh khí cầu, chạy scooter…

Còn Minnie tâm sự lần đầu gặp gỡ Nadech, cô ngại ngùng vì đã theo dõi những bộ phim của nam thần từ cách đây hơn chục năm. Minnie từng ngại tới mức không dám nhìn vào mắt Nadech nhưng sự tận tâm và chuyên nghiệp của anh đã kéo gần khoảng cách của cả hai. Nadech gần như trở thành người thầy đưa Minnie bước chân vào “lãnh địa” diễn xuất. Cũng nhờ sự gắn kết này mà phản ứng “hoá học” của Minnie và Nadech trở nên tự nhiên hơn.

Tình cảm lớn dành cho bộ phim "Quyết cua anh này" và nhân vật Lucy đã thôi thúc Minnie viết ra ca khúc nhạc phim "Nice To Meet You" do cô trực tiếp thể hiện.

Quyết cua anh này ra rạp từ ngày 2/10/2026.