Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya vừa tổ chức tiệc cưới chính thức tại khách sạn Dusit Thani Bangkok, khép lại chuỗi lễ cưới kéo dài nhiều ngày của cặp đôi nổi tiếng Thái Lan.

Ngay từ khi bắt đầu, lễ cưới đã thu hút sự chú ý lớn nhờ dàn khách mời toàn những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Thái Lan. Nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất và các nhân vật có sức ảnh hưởng đều có mặt để chúc phúc cho cặp đôi sau hơn 1 thập kỷ gắn bó.

Cặp đôi xuất hiện lộng lẫy tại tiệc cưới.

Tâm điểm của đêm tiệc là sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK). Nữ thần tượng kín đáo bước vào lễ cưới nhưng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Những khoảnh khắc Lisa vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh cùng nhà quản lý nổi tiếng A Supachai và các khách mời khác nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhận về hàng triệu lượt xem và tương tác.

Lisa (BLACKPINK) bên cạnh cặp đôi.

Lisa (BLACKPINK) tại tiệc cưới:

Bên cạnh Lisa, lễ cưới còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Kimberley Anne Woltemas, Mark Prin, Mario Maurer, Mint Chalida, Baifern Pimchanok, James Jirayu, Bella Ranee cùng nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Thái Lan. Không khí buổi tiệc được nhận xét vừa sang trọng vừa ấm cúng khi các nghệ sĩ thoải mái giao lưu và gửi lời chúc đến cô dâu, chú rể.

Dàn sao xứ chùa Vàng xuất hiện tại tiệc cưới.

Nữ diễn viên Baifern Pimchanok bên người mẫu, diễn viên Gulf Kanawut.

Tài tử Mario Maurer sánh đôi bạn gái lâu năm - ca sĩ, diễn viên Junji Junpitakchai.

Minh tinh Taew Natapohn (phải) sánh đôi bạn đời - doanh nhân Pranai Phornprapha chụp ảnh cùng ca sĩ, diễn viên Lydia Sarunrat (trái) và chồng cô - diễn viên, MC Matthew Deane Chanthavanij.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông trước tiệc cưới, Nadech và Yaya không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức trở thành vợ chồng. Cả 2 gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã đồng hành suốt chặng đường tình yêu.

Nadech chia sẻ rằng thực tế còn đẹp hơn mọi điều anh từng tưởng tượng và cảm thấy may mắn khi có Yaya ở bên. Trong khi đó, Yaya cho biết cô luôn tin rằng một mối quan hệ bền vững là khi cả hai sẵn sàng đồng hành và yêu thương nhau ở mọi phiên bản của đối phương.

Cả 2 chụp lưu niệm cùng ông Yoshio Kugimiya (82 tuổi), bố chú rể Nadech Kugimiya.

Cặp đôi tiết lộ chưa vội sinh con ngay.

Cặp đôi cũng tiết lộ chưa vội đăng ký kết hôn hay sinh con ngay, đồng thời xác nhận sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài chỉ vài ngày sau lễ cưới.

Trước đó, cả 2 đã hoàn thành lễ cưới theo nghi thức truyền thống tại Khon Kaen - quê nhà của Nadech, đồng thời tổ chức hôn lễ riêng tư tại Na Uy, quê hương của Yaya. Tiệc cưới ở Bangkok được xem là sự kiện quy tụ đông đủ bạn bè, đồng nghiệp và các khách mời trong làng giải trí.

Với sự góp mặt của dàn sao hạng A cùng những khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu, chú rể, tiệc cưới tại Bangkok nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện giải trí được quan tâm nhất Thái Lan trong dịp cuối tuần.

Nguồn: Bangkok Post, Thairath