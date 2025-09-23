Tối 20/9, khi đáp chuyến bay để chuẩn bị dự 1 trong 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, Văn Mai Hương gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Ngay khi có mặt tại London, nữ ca sĩ đã bật mí loạt đặc quyền như lưu trú tại khách sạn hạng sang, thiệp mời trang trọng dự Burberry Summer 2026 tại London Fashion Week, quà chào mừng cùng việc tiếp đón chu đáo từ nhà mốt.

19h ngày 22/9 (giờ London, tức rạng sáng 23/9 giờ Việt Nam), Văn Mai Hương chính thức xuất hiện tại show diễn được giới mộ điệu thời trang mong chờ tại London Fashion Week năm nay. Khác biệt hẳn với hình tượng trước đó, cô nhận được nhiều sự quan tâm khi diện trench coat kết hợp phụ kiện đầy phong cách và cá tính.

Tại sự kiện, Văn Mai Hương gặp gỡ và giao lưu với hàng loạt các gương mặt đình đám đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực và đến từ các quốc gia khác nhau như: Rapper Central Cee (Anh), streamer, người mẫu Marlon (Thuỵ Điển), influencer Jihoon Kim (Hàn Quốc)… Nhân dịp này, nữ ca sĩ cũng hội ngộ nam diễn viên hàng đầu Thái Lan - Bright. Ngoài cùng thưởng thức buổi trình diễn BST mới nhất của Burberry Summer 2026, cả hai còn dành nhiều thời gian hỏi thăm và chụp hình kỷ niệm cùng nhau.

Văn Mai Hương hội ngộ nam diễn viên hàng đầu Thái Lan - Bright.

Trước đó vào năm 2024, Văn Mai Hương cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được cùng “nam thần boylove” Bright dự buổi tiệc VIP của Burberry được tổ chức tại Hong Kong, Trung Quốc. Tại bữa tiệc đó, giọng ca Đại minh tinh gặp gỡ trực tiếp nhà thiết kế Daniel Lee - Giám đốc sáng tạo của Burberry và nhận được nhiều lời khen ngợi với sự xuất hiện nổi bật, biến hóa liên tục trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại London.

Văn Mai Hương và Rosie Huntington - Whiteley.

Văn Mai Hương cũng có thêm thời gian trò chuyện trong bữa tiệc ấm cúng cùng với minh tinh Hoa ngữ Trương Tịnh Nghi, giọng ca chính nhóm nhạc K-Pop Stray Kids - Seungmin, cựu “thiên thần nội y” Rosie Huntington - Whiteley, người mẫu Lila Grace - con gái của siêu mẫu Kate Moss...

Văn Mai Hương và Lila Grace.

Từ đầu năm 2025 cho đến nay, Văn Mai Hương có hàng loạt các hoạt động ghi dấu ấn trong lòng khán giả hâm mộ. Bên cạnh việc phủ sóng liên tục các chương trình lớn, cuối tháng 5/2025, cô vinh dự được là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất biểu diễn tại các sự kiện quan trọng của Diễn đàn kinh tế ASEAN - GCC - Trung Quốc.

Văn Mai Hương với Trương Tịnh Nghi.

Song song đó, nữ ca sĩ còn liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc đa dạng phong cách như: Bước đi/Nán lại? (ft 2Pillz), Ký ức của mẹ (nhạc phim Mang mẹ đi bỏ), Ướt lòng (đĩa đơn của album Vol.5)…

Ảnh, clip: NVCC