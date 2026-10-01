Australia - Một người đàn ông 30 tuổi ở Perth, Australia bị cáo buộc để một bé trai 3 tuổi ngồi trên đùi và điều khiển vô lăng chiếc Toyota Hilux khi xe chạy trên đường phố khu dân cư.

Theo ABC News, Jake Douglas Smith đã đăng lên mạng xã hội đoạn video dài 53 giây, ghi lại cảnh một đứa trẻ ngồi trên đùi anh ta và điều khiển chiếc Toyota Hilux tại Alkimos, khu vực phía bắc Perth, ngày 11/9.

Đứa trẻ dường như có thể "kiểm soát" vô lăng trong lúc chiếc xe di chuyển. Hình ảnh trong video cho thấy hai tay của đứa trẻ đặt trên vô lăng, trong khi chiếc xe chạy qua khu dân cư.

Xem video:

Đoạn video sau đó ghi lại cảnh chiếc Hilux leo lên vỉa hè và dừng trên bãi cỏ phía trước một ngôi nhà.

Khi xe dừng lại, một người đàn ông được nghe thấy nói với giọng hào hứng: "Chào mọi người, đúng rồi, tôi làm được rồi, một đứa trẻ ba tuổi lái xe!"

Video được chú thích với nội dung "Cậu bé 3 tuổi lái xe Hilux, thật là huyền thoại".

Theo cáo buộc, Smith đã để đứa trẻ ngồi trên đùi mình điều khiển xe mà không thắt dây an toàn. Người đàn ông này bị bắt ngày 12/9 tại Morley.

Smith sau đó ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Joondalup vào ngày 2/10 và tự bào chữa. Ông bị cáo buộc hành vi liên quan đến lái xe liều lĩnh.

Tại phiên tòa, khi Thẩm phán Raelene Johnston hỏi công tố viên liệu Smith có tiền án hay không, tòa được thông báo người đàn ông này đang trong thời gian thi hành một án treo có điều kiện. Các thông tin chi tiết về bản án trước đó không được công bố tại phiên xử.

Smith yêu cầu hoãn phiên tòa và được tại ngoại cho đến phiên xét xử tiếp theo vào cuối tháng 10.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn khi để trẻ nhỏ ngồi trên ghế lái hoặc can thiệp vào việc điều khiển ô tô khi xe đang di chuyển. Trẻ em cần được ngồi đúng vị trí, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với độ tuổi và không được phép tự điều khiển phương tiện trên đường, kể cả trong những đoạn đường được cho là vắng người.

Theo ABC News

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