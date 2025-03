Hôm 24/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông giao vô lăng cho con gái nhỏ cầm lái. Bé gái ngồi vào ghế lái, hai tay cầm vô lăng điều khiển ô tô, bảng đồng hồ hiển thị tốc độ 50 - 60km/h.

Qua xác minh, người giao ô tô cho cháu bé điều khiển là Đào Văn N. (SN 1994, trú tại Bình Xuyên, Vĩnh phúc). Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản xử phạt anh N.

Đồng hồ đo tốc độ của ô tô báo xe đi với vận tốc 50 - 60km/h. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với VietNamNet về tình huống trên, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi của người đàn ông là rất nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, có thể bị phạt tới 30 triệu đồng.

Theo luật sư, giao vô lăng cho con gái nhỏ cầm lái là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ khi để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông. Vì vậy, người đàn ông này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Trường hợp chưa gây hậu quả nghiêm trọng, hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển xe sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 168. Nếu hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi trên rất đáng trách, có thể tác động tâm lý tiêu cực cho trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao nên việc xử phạt là cần thiết. Nếu trường hợp cố tình làm clip để câu view, đăng tải lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội có thể bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng.

Luật sư cho hay, ở một số quốc gia, những hành vi như vậy có thể bị phạt tù, bị xử lý bằng chế tài hình sự. Ở Việt Nam hiện nay chỉ bị xử phạt hành chính, nếu được xác định là hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn mới xử lý hình sự.

Vi phạm giao thông, đăng clip câu view

Ngày 27/1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) và Công an tỉnh Thái Bình đã lập biên bản xử phạt với ông L.N.L. (SN 1981, trú tại Vũ Thư, Thái Bình). Người này đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cho con trai 12 tuổi điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30K- 792.XX.

Kết quả xác minh cho thấy, đoạn clip được ông L. quay khi đang được xe khác cứu hộ, nhưng ông này vẫn bị xử lý vì đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Tháng 10/2023, dù không có giấy phép lái xe hạng A2, nhưng Trần Thị Ngọc Trinh (tức người mẫu Ngọc Trinh) đã cùng thầy dạy lái tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay để xe tự chạy… lưu thông biểu diễn trên đường gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bị cáo Ngọc Trinh tại phiên toà. Ảnh: Đình Tuyến

Sau đó, Ngọc Trinh đã cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng. Sáng 2/2/2024, Trần Thị Ngọc Trinh nhận án 1 năm tù treo

Theo luật sư Đặng Văn Cường, với Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 được áp dụng hiện nay, hành vi gây rối trật tự công cộng được mở rộng theo hướng tùy nghi cho cơ quan tiến hành tố tụng để áp dụng chế tài hình sự nên không còn quy định "hậu quả nghiêm trọng" bằng những con số định lượng như luật cũ và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán trước đây.

Chỉ cần hành vi được xác định là "ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội" có thể xử lý hình sự. Hành vi gây rối trật tự công cộng có ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hay không là hậu quả có tính chất định tính và do cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá.

Vậy nên, những trường hợp kể trên là bài học cho những ai có ý định "đùa giỡn" với tay lái, để người không đủ điều kiện cầm vô lăng và đăng những clip ghi lại hành vi trái pháp luật để câu view.