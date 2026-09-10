Trên các hội nhóm mạng xã hội gần đây, nhiều tài xế xe công nghệ Grab bày tỏ sự không đồng tình và bức xúc khi thu nhập thực tế sau mỗi cuốc xe không tương xứng. Các tài xế cho rằng điều này xuất phát từ cách Grab tính giá cước phí không có tính cố định, khiến họ khó dự đoán được thu nhập sau mỗi chuyến xe.

Thu nhập của tài xế ngày càng ít đi

Anh M.H, một tài xế Grab tại TPHCM, chia sẻ với PV VietNamNet rằng Grab đang tính phí rất lạ. Theo thông tin anh H. cung cấp, với cuốc xe giá 18.000 đồng, số tiền anh thực nhận là 9.630 đồng, tương đương khoảng 53,5% giá cước; phần chênh lệch khoảng 46,5%.

Trong đó, lịch sử chuyến xe thể hiện các khoản như 3.000 đồng phí nền tảng và 2.000 đồng phí Ride Cover (phí bảo hiểm chuyến đi)... Tài xế cho rằng tổng các khoản phí và khấu trừ trên mỗi chuyến tương đương 40-46% giá cước.

“Với chiết khấu này, thu nhập thực tế của chúng tôi đang bị bào mòn trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tăng cao”, anh H. nói.

Thu nhập của tài xế Grab ngày càng ít khiến nhiều tài xế bức xúc. Ảnh: Thanh Tùng

Tài xế Trương Anh D., TPHCM cũng có chung bức xúc. Anh D. cho biết cuốc xe giá 25.000 đồng nhưng số tiền thực nhận chỉ 8.889 đồng, tương đương khoảng 35,6% giá cước hiển thị. Điều đáng nói là để đón khách, anh phải đi 3km mới tới được điểm đón.

Anh D. cho hay, trước những bức xúc về cách tính giá cước và các khoản khấu trừ, nhiều tài xế đã đăng bài bày tỏ bức xúc và thông báo tắt ứng dụng (app) vào hai ngày 12-13/9 nhằm phản đối chính sách giá. Một số bài đăng còn kêu gọi người dùng/tài xế đánh giá 1 sao đối với những tài xế vẫn nhận cuốc trong hai ngày này.

Một tài xế ẩn danh khác còn so sánh giá cước đối với chuyến đi trong khung giờ ban đêm, rạng sáng (tính giá cước khác giờ thông thường). Ví dụ ngày 3/9, anh thực hiện cuốc xe lúc 4h sáng với quãng đường 26,77km với giá tiền thực thu là 122.608 đồng. Tới ngày 10/9, cũng trong khoảng cách 26,28km và trong khung giờ 4h sáng, nhưng tiền thu về chỉ có 82.600 đồng.

Theo tài xế, sự khác nhau này có thể liên quan đến khoản mà anh gọi là "phí linh hoạt" mà Grab đang thực hiện.

Một tài xế khác cho rằng tỷ lệ các khoản bị khấu trừ thay đổi đáng kể giữa các chuyến. "Có chuyến thì 38-40%, có chuyến thì lấy 50%, nhưng cũng có chuyến lấy chiết khấu rất thấp. Mới sáng 10/9, tôi thực hiện cuốc xe gần 10km giữa trời mưa, đón khách xa 3,5km nhưng chỉ nhận được 27.000 đồng.

Nếu các hãng xe công nghệ lấy chiết khấu 30% thì tài xế mới có lợi, bởi hiện nay chúng tôi phải tự lo chi phí xe cộ, bảo dưỡng, xăng xe... cho tới các vấn đề về sức khỏe", tài xế này bày tỏ.

Trong khi đó, theo các tài xế xe công nghệ, họ không được ký hợp đồng lao động theo mô hình thông thường và phải tự lo nhiều khoản chi phí, bảo hiểm.

Grab lên tiếng trấn an

Ngày 9/9, Grab Việt Nam đã gửi thông báo tới đối tác tài xế trong bối cảnh trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi tắt ứng dụng để phản đối các vấn đề liên quan đến giá cước và khoản khấu trừ.

Theo đó, nền tảng này cho biết: "Grab luôn lắng nghe và thấu hiểu những băn khoăn của quý đối tác trước một số thông tin được thảo luận và chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Sự an toàn và hiệu quả hoạt động của đối tác luôn là ưu tiên hàng đầu của Grab”.

Thông báo từ Grab gửi tới đối tác tài xế trong ngày 9/9. Ảnh: Tài xế Grab cung cấp

Trong thông báo, Grab Việt Nam cũng cho hay nhằm hỗ trợ kịp thời và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các tài xế, Grab đã cập nhật các thông tin quan trọng về kênh tiếp nhận hỗ trợ an ninh và sự cố. Trong đó, khuyến cáo tài xế gửi báo cáo qua Trung tâm trợ giúp trên ứng dụng để Grab can thiệp xử lý các tài khoản có hành vi phá rối.

"Grab luôn sẵn sàng tiếp nhận và xem xét hỗ trợ mọi báo cáo hợp lệ của quý đối tác. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Grab sẽ chủ động xem xét lại thông tin sự việc và có hướng hỗ trợ phù hợp đến các đối tác bị ảnh hưởng trong quá trình hoạt động", trích thông tin Grab gửi tới tài xế.

Ngoài ra, trong thông báo này, Grab cũng kêu gọi đối tác tài xế nhận diện, theo dõi thông tin chính xác trên ứng dụng, blog hoặc các Fanpage chính thức của Grab, đồng thời kêu gọi đối tác tài xế tuân thủ quy định về chia sẻ thông tin trên không gian mạng, không chia sẻ thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống.

Cũng nhận thông báo trên từ Grab vào ngày 9/9, tuy nhiên, anh M.H nhận xét thông báo này không trực tiếp giải quyết các vấn đề bức xúc của tài xế, vì vậy anh vẫn mong Grab sớm trả lời chính thức để tài xế yên tâm với công việc.

Liên quan đến những phản ánh trên, Grab đã gửi email phản hồi câu hỏi của PV VietNamNet. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa trả lời cụ thể các câu hỏi về cách tính giá cước, các khoản phí và cơ cấu số tiền tài xế thực nhận trên từng chuyến.

Đại diện Grab cho biết hoạt động dịch vụ trên nền tảng những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường. Các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng được duy trì ở mức ổn định.

“Trong cùng thời gian này, chúng tôi ghi nhận một số thông tin và thảo luận liên quan đến Grab được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có những thông tin giả mạo. Chúng tôi đang nghiêm túc đánh giá tình hình. Trong bất kỳ bối cảnh nào, việc duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và sinh kế của đối tác, bao gồm đối tác tài xế, luôn là ưu tiên hàng đầu của Grab. Chúng tôi luôn tích cực lắng nghe ý kiến và phối hợp với các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động dịch vụ diễn ra ổn định”, đại diện Grab chia sẻ.