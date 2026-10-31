Một người đàn ông gốc Việt 40 tuổi lái Audi A6 không có bảo hiểm đã bỏ chạy khi bị cảnh sát kiểm tra trên cao tốc M6 (Anh), dẫn đến cuộc truy đuổi với tốc độ có lúc lên tới 160 km/h. Vụ việc kết thúc khi chiếc xe lật vòng tại một vòng xuyến.

Xem video:

Theo cảnh sát Cheshire, người đàn ông tên Hải Nguyễn bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và yêu cầu dừng chiếc Audi A6 S-Line trên cao tốc M6 vào khoảng 23h30 ngày 20/7, do phương tiện không có bảo hiểm.

Thay vì chấp hành yêu cầu, Hải Nguyễn bỏ chạy khi cảnh sát đang tìm cách hướng dẫn xe vào một trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Các sĩ quan sau đó tổ chức truy đuổi.

Video do cảnh sát công bố ghi lại cảnh chiếc Audi di chuyển với tốc độ lên tới 100 dặm/giờ, tương đương khoảng 160 km/h, khi rời cao tốc M6 và đi vào cao tốc M56.

Hải Nguyễn tiếp tục điều khiển xe rời khỏi đường cao tốc. Khi đến một vòng xuyến, chiếc Audi bất ngờ mất kiểm soát, lật vòng 360 độ rồi nằm lại trên đường. Trong video, có thể nghe thấy tiếng các sĩ quan cảnh sát hô lớn khi chứng kiến chiếc xe gặp nạn.

Sau cú lật xe, Hải Nguyễn vẫn tìm cách trèo ra ngoài qua cửa sổ bên lái trước khi bị cảnh sát khống chế và bắt giữ.

Tại phiên tòa ở Tòa án Chester Crown Court, Hải Nguyễn nhận tội lái xe nguy hiểm và điều khiển phương tiện không có bảo hiểm. Người đàn ông này bị tuyên phạt 12 tháng tù giam, đồng thời bị cấm lái xe trong 2 năm 3 tháng.

Đại diện cảnh sát Cheshire, sĩ quan Payne, nhận định cách lái xe của Hải Nguyễn đặc biệt nguy hiểm, đe dọa an toàn của những người tham gia giao thông khác.

Theo sĩ quan này, may mắn là đường sá khá vắng vào thời điểm xảy ra vụ việc nên không có người lái xe nào khác bị thương. Dù chiếc Audi gặp tai nạn nghiêm trọng, Hải Nguyễn vẫn tìm cách trèo ra khỏi xe trước khi bị các sĩ quan bắt giữ.

Cảnh sát Cheshire nhấn mạnh người điều khiển phương tiện phải tuân thủ luật giao thông và sẽ phải chịu trách nhiệm nếu cố tình phớt lờ các quy định.

Theo The Sun

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