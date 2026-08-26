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Đoạn video về vụ tai nạn được YouTuber Sanscari Sumit chia sẻ trên kênh cá nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang điều khiển chiếc Honda City trên một tuyến đường bốn làn hướng về Haldwani, bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Theo đoạn video, chiếc Maruti Brezza chạy theo hướng ngược lại bất ngờ lao sang phần đường của Honda City. Hai xe sau đó xảy ra va chạm trực diện.

Sau cú đâm, phần đầu chiếc Honda City bị hư hỏng nặng, với cản trước, nắp ca-pô, kính chắn gió, đèn pha và chắn bùn bị ảnh hưởng. Phần đầu chiếc Maruti Brezza cũng biến dạng đáng kể. Túi khí trên cả hai xe đều bung ra sau va chạm.

Đáng chú ý, chiếc Honda City mà YouTuber điều khiển không được trang bị camera hành trình.Tuy nhiên, chiếc Brezza gây tai nạn lại có camera hành trình, nhờ đó đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc đã được thu thập và chia sẻ.

Trong đoạn video, chiếc Brezza được cho là di chuyển với tốc độ cao trên phần đường ngược chiều. Trước khi tông vào Honda City, chiếc xe này còn suýt va chạm với một số người đi xe máy.

Sanscari Sumit cho biết đoạn đường có một khúc cua nhẹ nên anh không thể quan sát thấy chiếc Brezza từ sớm. Khi phát hiện chiếc xe, Brezza đã đi lệch khỏi phần đường của mình. Tài xế chiếc SUV sau đó bất ngờ đánh lái, khiến xe chuyển hướng trở lại và lao thẳng vào Honda City.

Theo YouTuber này, chiếc Brezza gần như không có dấu hiệu giảm tốc trước khi xảy ra va chạm và có thể đang chạy với tốc độ khoảng 100 km/h.

Dù phần đầu Honda City bị phá hỏng nặng, khoang cabin vẫn được giữ tương đối nguyên vẹn. Sanscari Sumit cho biết anh có thể nhanh chóng rời khỏi xe sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, cửa bên lái bị kẹt nên anh phải thoát ra bằng cửa phía hành khách.

Theo thông tin được đăng tải cùng các video, tài xế chiếc Brezza được cho là đã say xỉn và bất tỉnh sau vụ tai nạn.

Vụ va chạm may mắn không khiến những người đi xe máy gần đó bị cuốn vào tai nạn. Nếu chiếc Brezza tiếp tục lao vào các phương tiện khác, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Theo Cartoq

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