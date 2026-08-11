Khoảng 10h ngày 9/8, trong quá trình kiểm soát tốc độ, nồng độ cồn và ma túy trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã Tây Sơn, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) ra hiệu dừng xe khách 77H-089XX thuộc Hợp tác xã T.



Tài xế L.Q.P. (người đeo khẩu trang). Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Kiểm tra, tài xế L.Q.P. không xuất trình được giấy phép lái xe. Kết quả test nhanh cho thấy người này dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác phối hợp Công an xã Tây Sơn lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.Q.P. về hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Hợp tác xã T. cũng bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tổng mức phạt đối với các vi phạm là 112 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.